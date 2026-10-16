Leandro Karnal é vítima de tentativa de assalto na capital paulista - Reprodução/Instagram

Leandro Karnal é vítima de tentativa de assalto na capital paulista Reprodução/Instagram

Publicado 16/10/2026 08:04

Leandro Karnal usou as redes sociais na quinta-feira (15) para contar que sofreu uma tentativa de furto em São Paulo. O historiador ficou preso em um veículo parado no congestionamento provocado pelo forte temporal que atingiu a capital paulista quando os criminosos, que estavam em uma moto, abordaram o automóvel.

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"Ontem, 14/10, foi um dia de testar limites. Acordei às 3 da manhã e fui dar palestra em Goiás. O voo da volta chegou a Congonhas no momento do temporal. O aeroporto fechou e ficamos mais de uma hora no ar, fazendo círculos. Na internet víamos notícias da cidade inundada, com pessoas sobre os carros. Conseguimos aterrissar e peguei meu carro para voltar para casa", iniciou o relato.

O ex-apresentador da CNN Brasil contou detalhes do momento tenso. "O trânsito estava muito lento. Dois homens em uma moto tentaram quebrar o vidro do meu carro. Não conseguiram, mas chutaram o retrovisor com raiva. Novo desafio: dirigir em meio ao engarrafamento sem o retrovisor direito, tentando adivinhar se novas motos ou outros veículos estavam na rota quando eu mudava de faixa".

Karnal aproveitou o susto para refletir sobre como manter a resiliência diante das adversidades. "Levei 2h40 para um trajeto de cerca de 9 km. Há momentos em que o equilíbrio pessoal precisa se sobressair em meio à crise do mundo. Ontem foi um deles. O que vocês usam para permanecer calmos quando tudo desaba ao redor? Têm estratégias?", perguntou aos seguidores.

Famosos e internautas deixaram mensagens de apoio nos comentários da publicação. "Telefone (lembra?) ligar pra alguém e colocar as fofocas em dia!! Depois é claro de ter rezado uma Ave Maria, porque foi um dia de livramentos", escreveu Astrid Fontenelle. "Credo, que horror!", lamentou Gabriela Prioli. "Nesses dias, é só rezar para que passem logo... E lembrar que é apenas um dia ruim no meio de tantos outros bons", disse um perfil. "Respiração. É a ferramenta", aconselhou outro. "Eu ouço música, isso me acalma e não percebo as barbáries que fazem ao lado", contou um terceiro.