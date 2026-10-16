Leandro Karnal é vítima de tentativa de assalto na capital paulista Reprodução/Instagram
Leandro Karnal sofre tentativa de assalto em São Paulo
Ex-apresentador da CNN Brasil mostrou retrovisor do automóvel quebrado após abordagem de dois homens em uma moto
Leandro Karnal sofre tentativa de assalto em São Paulo
Ex-apresentador da CNN Brasil mostrou retrovisor do automóvel quebrado após abordagem de dois homens em uma moto
Padre Fábio de Melo faz relato sobre depressão: 'Nunca acordei feliz'
Religioso revelou como a doença afeta sua rotina, principalmente pela manhã, e falou sobre o tratamento com medicamentos
Famosos capricham nas fantasias para baile de Halloween em São Paulo
Sabrina Sato, Bianca Andrade e Tati Machado estão entre os destaques da festa da Sephora, realizada nesta quinta-feira (15)
Bianca Andrade celebra 32 anos e mostra detalhes de casa nova; veja
Influenciadora abriu as portas do imóvel durante festa intimista e prometeu mostrar todos os ambientes aos seguidores
Belo sofre acidente durante gravação de 'Arcanjo Renegado'; entenda
Cantor teve queimadura e pequeno corte na mão em cena de ação na Rocinha; assessoria atualizou seu estado de saúde
Ex-BBB Hariany relata constrangimento ao ser dispensada de trabalho
Influenciadora contou que viajou de madrugada para Goiânia e teve campanha cancelada no meio de ensaio fotográfico
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.