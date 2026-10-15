Paula AiresReprodução/Instagram
Em postagem, ela falou sobre variação de humor nos últimos dias, e refletiu sobre fase que está vivendo. "Acordei bem, graças a Deus. Ontem no final do dia me deu uma 'amuadinha', entristecida, mas passei bem. Essa fase é assim. São altos e baixos, parece uma montanha-russa. Mas, eu fui jantar com as crianças, com os amigos dos meninos e com as minhas amigas, foi super divertido", disse.
A influenciadora, então, contou que irá participar do curso Método Cis, ministrado pelo coach Paulo Vieira, que tem como foco se aprofundar e ensinar sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Aires acredita que esta é uma oportunidade para crescer e mudar sua perspectiva em relação à vida.
"Vou fazer um curso de inteligência emocional. Estava empolgadíssima para este momentos chegar. Paulo Vieira está em Goiânia (GO) hoje, amanhã e depois, para uma imersão. Estou muito curiosa e acho que vai ser um divisor de águas na minha vida. É uma forma transformadora de você enxergar a vida. Acho que nessa fase vai ser incrível", anunciou.
O casal revelou o fim do casamento em publicação nas redes sociais, no dia 2 de maio. A entrada no divórcio foi solicitada por Aires ainda no início deste mês, após uma tentativa de reconciliação. Em ocasião, a influenciadora se pronunciou sobre a situação, “Tentei, tentei pela família, pela nossa história, pelo amor que sempre existiu, pelo menos, né? Vocês sempre acompanharam que, da minha parte, sempre fui muito parceira, companheira e tentei, mas não é o que eu esperava”.
"Acho que agora é o momento da gente seguir individualmente de verdade e vamos ser mais felizes assim. Estaremos unidos em respeito à criação dos nossos filhos maravilhosos que nós temos, mas, a partir de hoje, entrarei com o divórcio. Daremos entrada ao divórcio e vida que segue”, disse.
Matheus e Paula são pais de Davi, de 10 anos, e João Pedro de 7, ambos nascidos de relacionamento.
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