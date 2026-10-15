Paula AiresReprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Paula Aires, de 35 anos, desabafou sobre período difícil que tem passado diante do processo de divórcio com Matheus Aleixo, de 32, cantor da dupla com Kauan, em publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (15). Ela revelou “altos e baixos” de momento, e explicou que está buscando uma transformação em sua vida.

Em postagem, ela falou sobre variação de humor nos últimos dias, e refletiu sobre fase que está vivendo. "Acordei bem, graças a Deus. Ontem no final do dia me deu uma 'amuadinha', entristecida, mas passei bem. Essa fase é assim. São altos e baixos, parece uma montanha-russa. Mas, eu fui jantar com as crianças, com os amigos dos meninos e com as minhas amigas, foi super divertido", disse.

A influenciadora, então, contou que irá participar do curso Método Cis, ministrado pelo coach Paulo Vieira, que tem como foco se aprofundar e ensinar sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Aires acredita que esta é uma oportunidade para crescer e mudar sua perspectiva em relação à vida.

"Vou fazer um curso de inteligência emocional. Estava empolgadíssima para este momentos chegar. Paulo Vieira está em Goiânia (GO) hoje, amanhã e depois, para uma imersão. Estou muito curiosa e acho que vai ser um divisor de águas na minha vida. É uma forma transformadora de você enxergar a vida. Acho que nessa fase vai ser incrível", anunciou.

O casal revelou o fim do casamento em publicação nas redes sociais, no dia 2 de maio. A entrada no divórcio foi solicitada por Aires ainda no início deste mês, após uma tentativa de reconciliação. Em ocasião, a influenciadora se pronunciou sobre a situação, “Tentei, tentei pela família, pela nossa história, pelo amor que sempre existiu, pelo menos, né? Vocês sempre acompanharam que, da minha parte, sempre fui muito parceira, companheira e tentei, mas não é o que eu esperava”.

"Acho que agora é o momento da gente seguir individualmente de verdade e vamos ser mais felizes assim. Estaremos unidos em respeito à criação dos nossos filhos maravilhosos que nós temos, mas, a partir de hoje, entrarei com o divórcio. Daremos entrada ao divórcio e vida que segue”, disse.

Matheus e Paula são pais de Davi, de 10 anos, e João Pedro de 7, ambos nascidos de relacionamento.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa