Bruna Trindade, filha de Netinho, compartilha mensagem e imagem do pai nas redes - Reprodução/Instagram

Bruna Trindade, filha de Netinho, compartilha mensagem e imagem do pai nas redes Reprodução/Instagram

Publicado 15/10/2026 15:58



Bruna Trindade, de 28 anos, única filha do cantor Netinho, que morreu aos 60 anos na última terça-feira (13) , agradeceu as mensagens de carinho que recebeu após a perda do pai. Nas redes sociais, a médica também compartilhou um vídeo do artista durante uma apresentação em um trio elétrico e falou sobre o momento difícil que enfrenta com a família.

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"Quero agradecer, de coração, por todas as mensagens de carinho, apoio e conforto que recebi pela partida do meu pai. Ainda estou vivendo esse momento difícil e não consegui responder a todos, mas saibam que cada mensagem foi recebida com muito carinho e fez toda a diferença para mim", declarou.



Na sequência, Bruna demonstrou gratidão pelo carinho do público com o cantor, que marcou a história do axé com sucessos como "Milla". "Obrigada por todo o amor dedicado a ele e por estarem conosco, de alguma forma, neste momento de tanta saudade", completou.



A jovem é fruto do antigo relacionamento de Netinho com a jornalista Mariana Trindade, com quem o artista foi casado entre 1997 e 2003. Formada em Medicina, Bruna atua como médica residente em Ortopedia e mantinha uma relação próxima com o pai.



Em julho, o cantor fez uma homenagem à filha pelo aniversário e publicou uma declaração nas redes sociais. Na ocasião, ele destacou o orgulho que sentia pela trajetória profissional da médica e falou sobre o carinho que os dois compartilhavam. "Bruna completa hoje 27 anos de vida, mas continua sendo meu bebê", brincou o artista. "Meu amor incondicional, me enche de orgulho cada vez mais", acrescentou.



Na mesma publicação, Netinho destacou características da personalidade da filha e reforçou o amor por ela. "Canceriana igual a mim, seu pai, sensível, emotiva, personalidade forte, determinada, uma delícia de gente. Minha filha, Dra. Bruna, te amo agora e te amarei por toda a Eternidade, minha querida!", escreveu.

Netinho morreu na terça-feira (13), em Salvador, na Bahia. O cantor tratava um linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático, desde março de 2025, quando precisou de internação hospitalar após sentir fortes dores.

