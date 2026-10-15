Deolane é comunicada sobre falecimento de Nego Jader - Reprodução/Instagram

Deolane é comunicada sobre falecimento de Nego JaderReprodução/Instagram

Publicado 15/10/2026 12:26





Em publicação nas redes sociais, Daniele contou sobre a reação da ex-integrante de "A Fazenda", da Record. "Com o coração sangrando, acabei de dar a Deolane a notícia do falecimento do nosso Jader. Ela ficou em estado de choque, e jamais vou esquecer suas palavras: 'Essa cadeia injusta e cruel está me tirando tudo. Não vou poder ver meu Jader nem uma última vez... Como vou chegar em casa e saber que ele não estará mais lá?'. Quanta injustiça, meu Deus!", relatou.



A irmã de Deolane também compartilhou a nota de falecimento de Nego Jader. "Foram dias de muita luta, esperança, fé e orações. Acreditamos até o último instante em sua recuperação, mas, infelizmente, hoje nos despedimos dele. Neste momento de profunda dor, agradecemos a todos que estiveram conosco, que torceram, oraram e enviaram mensagens de carinho. Que Deus, em sua infinita misericórdia, receba a Jader em seus braços, e conceda força e consolo a todos nós. Descanse em paz, Jader. Sua partida deixa uma saudade que jamais poderá ser preenchida. Nós te amamos muito”, escreveu.



Ela publicou uma homenagem em vídeo produzida com inteligência artificial, retratando a despedida simbólica do segurança rumo ao "Reino dos Céus". A advogada também informou aos seguidores que o velório ocorrerá nesta quinta-feira (15), das 18h às 22h, no Memorial Jardim da Vida, em São Paulo. Deolane Bezerra , de 38 anos, recebeu a notícia sobre a morte de seu segurança pessoal, Nego Jader. A advogada foi informada na prisão pela irmã, Daniele Bezerra, durante uma visita. O funcionário e amigo pessoal da influenciadora morreu aos 40 anos, nesta quarta-feira (14).Em publicação nas redes sociais, Daniele contou sobre a reação da ex-integrante de "A Fazenda", da Record. "Com o coração sangrando, acabei de dar a Deolane a notícia do falecimento do nosso Jader. Ela ficou em estado de choque, e jamais vou esquecer suas palavras: 'Essa cadeia injusta e cruel está me tirando tudo. Não vou poder ver meu Jader nem uma última vez... Como vou chegar em casa e saber que ele não estará mais lá?'. Quanta injustiça, meu Deus!", relatou.A irmã de Deolane também compartilhou a nota de falecimento de Nego Jader. "Foram dias de muita luta, esperança, fé e orações. Acreditamos até o último instante em sua recuperação, mas, infelizmente, hoje nos despedimos dele. Neste momento de profunda dor, agradecemos a todos que estiveram conosco, que torceram, oraram e enviaram mensagens de carinho. Que Deus, em sua infinita misericórdia, receba a Jader em seus braços, e conceda força e consolo a todos nós. Descanse em paz, Jader. Sua partida deixa uma saudade que jamais poderá ser preenchida. Nós te amamos muito”, escreveu.Ela publicou uma homenagem em vídeo produzida com inteligência artificial, retratando a despedida simbólica do segurança rumo ao "Reino dos Céus". A advogada também informou aos seguidores que o velório ocorrerá nesta quinta-feira (15), das 18h às 22h, no Memorial Jardim da Vida, em São Paulo.

Jader estava internado desde a última quinta-feira (8), após sofrer uma convulsão. Diante do agravamento do estado de saúde, ele foi transferido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde foi intubado.



A prisão de Deolane ocorreu em maio deste ano, durante as investigações da Operação Vérnix. Ela é acusada de participar de um esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada à cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC).



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa

