Ex-BBB Hariany Almeida - Reprodução/Instagram

Ex-BBB Hariany AlmeidaReprodução/Instagram

Publicado 15/10/2026 16:56

Hariany Almeida , de 29 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (15), para desabafar após ser dispensada de uma campanha publicitária. A ex-BBB contou que deixou São Paulo durante a madrugada e voltou para Goiânia para cumprir o compromisso, mas foi surpreendida com o cancelamento do trabalho quando já estava maquiada e posava para as fotos.

"Voltei virada de SP de madrugada para Goiânia para fazer uma campanha de fotos, me arrumei toda, e cancelaram a campanha no meio das fotos, comigo lá posando, toda arrumada. Deu choque de clientes aqui de Goiânia, falha na comunicação da equipe, e eu, que estava apenas dando minha imagem, sendo modelo, fui descartada na mesma hora, sem nada ser levado em consideração", escreveu.

A influenciadora, que havia participado do terceiro dia da São Paulo Fashion Week, também refletiu sobre os desafios da profissão. "Ser modelo é isso, gente. Só a gente sabe o quanto é foda trabalhar com a imagem e, numa dessas, você tem que ser plena e saber se retirar com classe", afirmou.

Nos stories do Instagram, Hariany explicou que estava animada com a oportunidade, principalmente por admirar a marca responsável pela campanha.

"Gente, eu acordei quatro da manhã hoje para poder voltar para Goiânia e fazer essa campanha. Eu fui virada, sem comer, correndo. Estava superanimada porque era uma marca que eu tinha vontade de trabalhar aqui da região", relatou.

Segundo a ex-BBB, o ensaio já havia começado quando seu assessor comunicou o cancelamento. "Estava lá posando, tudo ficando lindo. Depois de eu estar toda maquiada, o meu assessor me chama e fala que vai ter que cancelar a campanha por tais motivos", contou.

Hariany também revelou como reagiu à situação. "Caramba, eu não sabia nem o que pensava. Passou um filme na minha cabeça. O que a gente tem que fazer? Tem que ser plena e chorar em casa, chorar dentro da casa da gente e manter a postura para o povo", desabafou.

Apesar da frustração, a influenciadora demonstrou otimismo. "Eu acredito que, quando algo dá errado para a gente, logo Deus vem com algo novo para recompensar a gente, com oportunidade nova. Quando a gente cai, a gente levanta mais forte, sabe? Sempre foi assim", concluiu.