Ex-BBB Hariany AlmeidaReprodução/Instagram
Ex-BBB Hariany relata constrangimento ao ser dispensada de trabalho
Influenciadora contou que viajou de madrugada para Goiânia e teve campanha cancelada no meio de ensaio fotográfico
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Paula Aires desabafa sobre divórcio com Matheus, de dupla com Kauan
Influenciadora falou de ‘altos e baixos’ de momento em publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (15)
Única filha de Netinho desabafa após morte do cantor: 'Momento difícil'
Bruna Trindade agradeceu mensagens de carinho e compartilhou registro especial do pai durante apresentação em trio elétrico
Giulia Costa fala sobre gatilhos em alimentação
Produtora contou sobre dificuldades e revelou apoio do namorado em publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (15)
Xuxa e Sasha vão à estreia vip de musical estrelado por João Lucas
Cantor integra o elenco de 'Percy Jackson - O Ladrão de Raios: O Musical', que chega aos palcos do Teatro Liberdade, nesta quinta (15)
Claudia Raia relembra detenção aos 15 anos na Argentina: 'Uma loucura'
Atriz contou que foi levada a uma delegacia durante patrulha contra pessoas LGBTQIA+ e afirmou ser 'fichadíssima' no país
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