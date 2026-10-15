Giulia Costa relata questões pessoais em torno de alimentação - Reprodução/Instagram

Giulia Costa relata questões pessoais em torno de alimentaçãoReprodução/Instagram

Publicado 15/10/2026 14:54





A filha da atriz Flávia Alessandra, revelou situação, e contou sobre desconforto em eventos de moda e beleza. "Hoje, tenho um evento de moda/beleza e, pela primeira vez, em muito tempo, estou me permitindo 'comer de verdade' [no] pré-evento!”, disse.



Ela falou também sobre caminho para encontrar equilíbrio e entendimento acerca das necessidades do próprio corpo. “Esses eventos são sempre um gatilho muito grande para mim e me geram muito desconforto, mas sinto que, depois de muito tempo, começo a encontrar um equilíbrio em mim e com o meu trabalho. Entendo que meu corpo precisava de alimento para sustentar as (quase) 12 horas de evento que virão pela frente... No caminho da cura e da minha melhor versão sempre", afirmou.



Para Giulia, a presença do parceiro em sua vida ajudou ela a superar essas dificuldades. "Ter do meu lado um companheiro atencioso que não me deixa dúvidas do seu amor e desejo por mim, e que me ajuda todos os dias a encontra equilíbrio, com atividade física durante a semana e pastelzinho com caldo de cana [aos] domingos, sem dúvidas, facilita esse caminho de cura”.



A produtora, ainda, se declarou ao namorado, “Te amo. Na noite anterior da minha vinda para SP, ele sabia que eu estava ansiosa e fez um franguinho com batata de noite delicioso para mim. E eu comi sem culpa", completou.



Costa assumiu o relacionamento com Vitor em setembro. Antes, ela já havia anunciado que estava vivendo um novo romance, mas estava mantendo o anonimato em torno da identidade do companheiro. Em podcast "Pé no Sofá pod", que comanda ao lado da mãe, Flávia Alessandra, ela revelou motivo de discrição em torno de namoro, "Comecei a namorar recentemente, segurei um pouco e postei um story. Aí [meu colega profissional e amigo] Rafael escreveu: 'Vai, boba, vai postando mesmo teu bofe para todo muno ver. Só estou falando isso porque vi que era você, porque não vi que era e já estava encaminhando teu bofe'", contou. Giulia Costa , de 26 anos, desabafou sobre gatilhos que enfrenta relacionados a alimentação em publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (15). A produtora explicou dificuldades que encontra em comer de maneira saudável, e falou sobre trajetória superando estas questões, contando com o apoio do companheiro, Vitor Boghossian.A filha da atriz Flávia Alessandra, revelou situação, e contou sobre desconforto em eventos de moda e beleza. "Hoje, tenho um evento de moda/beleza e, pela primeira vez, em muito tempo, estou me permitindo 'comer de verdade' [no] pré-evento!”, disse.Ela falou também sobre caminho para encontrar equilíbrio e entendimento acerca das necessidades do próprio corpo. “Esses eventos são sempre um gatilho muito grande para mim e me geram muito desconforto, mas sinto que, depois de muito tempo, começo a encontrar um equilíbrio em mim e com o meu trabalho. Entendo que meu corpo precisava de alimento para sustentar as (quase) 12 horas de evento que virão pela frente... No caminho da cura e da minha melhor versão sempre", afirmou.Para Giulia, a presença do parceiro em sua vida ajudou ela a superar essas dificuldades. "Ter do meu lado um companheiro atencioso que não me deixa dúvidas do seu amor e desejo por mim, e que me ajuda todos os dias a encontra equilíbrio, com atividade física durante a semana e pastelzinho com caldo de cana [aos] domingos, sem dúvidas, facilita esse caminho de cura”.A produtora, ainda, se declarou ao namorado, “Te amo. Na noite anterior da minha vinda para SP, ele sabia que eu estava ansiosa e fez um franguinho com batata de noite delicioso para mim. E eu comi sem culpa", completou.Costa assumiu o relacionamento com Vitor em setembro. Antes, ela já havia anunciado que estava vivendo um novo romance, mas estava mantendo o anonimato em torno da identidade do companheiro. Em podcast "Pé no Sofá pod", que comanda ao lado da mãe, Flávia Alessandra, ela revelou motivo de discrição em torno de namoro, "Comecei a namorar recentemente, segurei um pouco e postei um story. Aí [meu colega profissional e amigo] Rafael escreveu: 'Vai, boba, vai postando mesmo teu bofe para todo muno ver. Só estou falando isso porque vi que era você, porque não vi que era e já estava encaminhando teu bofe'", contou.

Ela disse que é necessário manter a privacidade para se proteger da percepção externa, "Tem que guardar direitinho o que é nosso, bem guardado".

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa