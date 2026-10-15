Débora Falabella e Adriana Esteves retornarão aos papéis de Nina e Carminha - BrazilNews

Débora Falabella e Adriana Esteves retornarão aos papéis de Nina e Carminha BrazilNews

Publicado 15/10/2026 08:52

A TV Globo promoveu na noite de quarta-feira (14) o primeiro encontro público do elenco de "Avenida Brasil 2" , a sequência da novela de sucesso exibida em 2012. A reunião dos atores ocorreu em São Paulo, durante o Upfront, evento voltado ao mercado publicitário organizado pela emissora. O folhetim tem estreia prevista para janeiro de 2027.

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Subiram ao palco os atores Adriana Esteves, Débora Falabella, Murilo Benício e Cauã Reymond, intérpretes de Carminha, Nina, Tufão e Jorginho. A apresentação especial também contou com a participação de Eliane Giardini (Muricy), Marcos Caruso (Leleco), Leticia Isnard (Ivana) e Karol Lannes (Ágata).

A nova trama marca o retorno de Carminha ao convívio da família de Tufão, mas agora com uma reputação completamente oposta à que a tornou conhecida. A reaproximação acontece de forma gradual, apoiada especialmente por Muricy, que acredita que chegou a hora de deixar o passado para trás, diante da postura atual da ex-nora, que tem ganhado reconhecimento público por sua atuação comunitária. A matriarca da mansão se compadece da carência da neta Agatha em função da ausência da mãe.

Se para parte da família de Tufão a presença de Carminha representa uma oportunidade de reconciliação, para Nina, ela é o prenúncio de um novo conflito. Recém-chegada do Catar com Jorginho, onde o filho de Tufão se estabeleceu como técnico de futebol, Nina enfrenta um período delicado após perdas pessoais e uma crise conjugal que deixou marcas profundas. Determinados a reconstruir a vida familiar, os dois retornam ao Divino em busca de um recomeço.

Intérprete de Monalisa, Heloísa Périssé também foi confirmada no folhetim. A emissora revelou, ainda, as escalações de Nívea Maria, Joaquim Lopes, Evelyn Castro, Letícia Lima, Igor Fernandez, Felipe Frazão, Digão Ribeiro, Valentina Bulc, Stella Maria Rodrigues, Aliny Ulbricht, Alanys Santos, Juliana Brisson, Isabela Catão, Victória Roque, Rafael Saraiva, Yonn Levy, Isabelle Marques, Ana Costa, Marcinho Gonzaga, João Pimenta, Marcelo Valle, Lorena Lima, Antonio Rockenbach, Matheus Sousa, Israel Eyer e Miguel Moraes.

Mais novelas

Depois de estrear na emissora em "Garota do Momento" (2024), Maisa Silva dará vida a protagonista de "Tempos de Glória", trama prevista para estrear na TV Globo em sintonia com a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Ambientada em 1940, às vésperas do decreto que proibiria as mulheres de jogar futebol no Brasil por quase 40 anos, a obra acompanha Glória (Maisa), uma jovem que sonha em ser jogadora. Após perder o pai, ela deixa o Rio de Janeiro e recomeça a vida na cidade fictícia de Matosinhos, em Minas Gerais, onde enfrentará preconceitos e convenções para conquistar seu espaço dentro e fora dos campos.