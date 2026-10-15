Bianca Andrade celebra aniversário em casa nova e mostra detalhes - Reprodução / Instagram

Bianca Andrade celebra aniversário em casa nova e mostra detalhesReprodução / Instagram

Publicado 15/10/2026 19:00 | Atualizado 15/10/2026 19:11

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"Hoje é um dia muito especial, porque hoje é meu aniversário e hoje também é o primeiro dia que estou na minha casa nova", contou Bianca em um dos vídeos.Entre os convidados estava Heron Leal, professor da empresária no "Dança dos Famosos", da TV Globo. O filho da influenciadora, Cris, de 5 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o jornalista Fred Bruno, também participou da comemoração.Nas imagens, Bianca mostrou alguns detalhes da nova residência. A entrada chama atenção pela escadaria da entrada e paredes em tom de rosa. O espaço ainda conta com vasos grandes e um lago ornamental com peixes.Outro destaque é a porta de vidro, que dá acesso a um hall com escada em formato caracol. Uma luminária circular branca completa a decoração do ambiente.Para celebrar a nova idade, Bianca escolheu uma decoração simples e colorida. A festa contou com cortina metalizada, faixa de "Feliz Aniversário" e uma mesa com brigadeiros, outros doces e um bolo rosa, com velas que marcaram seus 32 anos.Na legenda da publicação, Bianca prometeu divulgar um tour completo pela casa nesta sexta-feira (16), em seu canal no YouTube, que reúne mais de 5 milhões de inscritos.Há três anos, a empresária chegou a apresentar sua antiga mansão, avaliada em R$ 18 milhões, localizada em um condomínio de luxo na Granja Viana, em São Paulo. Na ocasião, ela compartilhou detalhes da propriedade com os seguidores.