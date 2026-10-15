Belo vive Silvio na terceira temporada de 'Arcanjo Renegado' - César Diógenes / Globo

Belo vive Silvio na terceira temporada de 'Arcanjo Renegado'César Diógenes / Globo

Publicado 15/10/2026 17:42

DIA, a assessoria de imprensa do artista confirmou o ocorrido e tranquilizou sobre seu estado de saúde.

Belo , de 52 anos, sofreu um acidente nesta quinta-feira (15), durante as gravações da série "Arcanjo Renegado", do Globoplay, na Rocinha, Zona Sul do Rio. O cantor e ator se feriu durante uma cena que simulava uma troca de tiros. Ao, a assessoria de imprensa do artista confirmou o ocorrido e tranquilizou sobre seu estado de saúde.

"Ele está bem. Foi um acidente durante uma cena, mas está tudo ok", informou a equipe.

De acordo com o portal LeoDias, um artefato usado para simular disparos de arma de fogo apresentou uma falha durante a gravação. O equipamento, parte dos efeitos especiais da produção, provocou uma queimadura e um pequeno corte na mão do artista.



Até o momento, não há informações sobre a necessidade de atendimento hospitalar ou se o acidente causou alguma alteração no cronograma das gravações.

Na trama, o pagodeiro interpreta Silvio, conhecido como Paulista, um investigador da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD). O personagem atua ao lado do inspetor Cristiano, papel de André Luiz Miranda, em uma história marcada por operações policiais e conflitos ligados ao crime organizado.



Criada por José Junior, "Arcanjo Renegado" acompanha a trajetória de Mikhael, personagem de Marcello Melo Jr., em meio a disputas de poder, violência urbana e questões de segurança pública. A série reúne cenas de ação e aborda os desafios enfrentados por policiais em diferentes operações.



A produção se prepara para a sexta temporada, enquanto a quinta tem estreia prevista para novembro no Globoplay. A plataforma ainda não anunciou a data oficial de lançamento dos novos episódios.