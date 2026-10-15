Chegou ao fim casamento de Manu Bahtidão e Anderson Halliday - Reprodução/Instagram

Chegou ao fim casamento de Manu Bahtidão e Anderson HallidayReprodução/Instagram

Publicado 15/10/2026 07:37

Manu Bahtidão surpreendeu os seguidores ao comunicar na madrugada desta quinta-feira (15) o fim do casamento com Anderson Halliday. A cantora e o produtor musical estavam juntos há 11 anos e são pais de Théo, de 9.

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"Hoje, eu e Anderson seguiremos caminhos diferentes. Após 11 anos, encerramos um ciclo e iniciaremos uma nova fase de nossas vidas. Peço respeito à nossa privacidade e, em respeito ao nosso filho, seguirei em paz, com discrição e maturidade, priorizando sempre o bem-estar dele. Agradeço a todos que me acompanham e peço, de coração, que orem por mim neste momento", informou em nota.

Em seguida, Manu desativou os comentários da publicação com o anúncio e optou por não revelar os motivos que levaram ao término do relacionamento.

Diagnóstico



Em novembro do ano passado, Manu contou que o filho recebeu diagnóstico de autismo após um período de investigação médica. "Isso não é um rótulo, é um guia. É ele que permite que nosso filho tenha apoio, terapias certas e um ambiente acolhedor", afirmou.

No relato, a artista explicou que a suspeita surgiu quando o menino tinha aproximadamente um ano e meio. A dificuldade na fala chamou a atenção da família, assim como a ecolalia e a forma como ele organizava os brinquedos. "Ele não tem seletividade alimentar, me acompanha nos shows, mesmo com o som incomodando ele. O Theo é muito carinhoso e amoroso com as pessoas. Por conta disso, demorou bastante para recebermos o diagnóstico, mas finalmente ele chegou".

Ao receber o diagnóstico, a cantora relatou ter sentido uma mistura de impacto e alívio. "Para mim, foi meio que um ‘choque de realidade’. Chorei e fiquei pensativa, mas, ao mesmo tempo, me trouxe tranquilidade por, hoje, saber, de repente, o caminho a seguir com o Theo e com o tratamento dele", desabafou.

Manu definiu o resultado como um instrumento de compreensão e acolhimento para toda a família. "Esse diagnóstico é uma prova de amor, principalmente para as famílias, porque, com isso, a gente aprende a lidar e entende as frustrações, por exemplo, do meu filho, que na escola tem dias em que não vai bem. O diagnóstico veio para libertar a gente. Com isso, descobrimos um novo mundo, um apoio e uma rede gigantesca de pais e mães atípicos", completou.