Jesus Luz posa em praia da Bahia e recebe elogiosReprodução Instagram
Nas imagens, Jesus aparece dentro do mar, com a cabeça inclinada para trás e o rosto voltado para o céu. Em outro registro, ele posa sentado em uma cadeira de praia e olha diretamente para a câmera.
Na legenda da publicação, o modelo demonstrou estar encantado com o destino escolhido para a viagem. “Já me tornei local de Prado! Que lugar abençoado!”, escreveu.
A postagem atraiu comentários de admiradores, que elogiaram a aparência do DJ. “Que homem perfeito”, comentou um internauta. “Eita! Que lapada hein!”, brincou outro seguidor. Uma terceira pessoa também deixou uma mensagem: “Oh glória de natureza”.
Viagem com a namorada
Jesus está na Bahia acompanhado da namorada, a bailarina e estudante de artes cênicas Rafaela Mesquita. Na terça-feira (13), o casal já havia publicado registros juntos durante a viagem.
Na ocasião, os dois compartilharam uma mensagem sobre os sentimentos que vivem e a conexão com a vida. “Apaixonar-se pela vida, pelo amor e por tudo que faz o coração vibrar”, escreveram na legenda.
Rafaela também deixou uma declaração para o namorado nos comentários da publicação: “Te amo, meu gostoso”.
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