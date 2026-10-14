Jesus Luz posa em praia da Bahia e recebe elogios - Reprodução Instagram

Jesus Luz posa em praia da Bahia e recebe elogiosReprodução Instagram

Publicado 14/10/2026 18:57

O DJ e modelo Jesus Luz , de 39 anos, está aproveitando uma temporada de descanso no litoral da Bahia. Nesta quarta-feira (14), ele compartilhou fotos na praia de Ponta de Corumbau, no distrito de Prado, e recebeu uma série de elogios dos seguidores nas redes sociais.

fotogaleria



Nas imagens, Jesus aparece dentro do mar, com a cabeça inclinada para trás e o rosto voltado para o céu. Em outro registro, ele posa sentado em uma cadeira de praia e olha diretamente para a câmera.



Na legenda da publicação, o modelo demonstrou estar encantado com o destino escolhido para a viagem. “Já me tornei local de Prado! Que lugar abençoado!”, escreveu.



A postagem atraiu comentários de admiradores, que elogiaram a aparência do DJ. “Que homem perfeito”, comentou um internauta. “Eita! Que lapada hein!”, brincou outro seguidor. Uma terceira pessoa também deixou uma mensagem: “Oh glória de natureza”. Nas imagens, Jesus aparece dentro do mar, com a cabeça inclinada para trás e o rosto voltado para o céu. Em outro registro, ele posa sentado em uma cadeira de praia e olha diretamente para a câmera.Na legenda da publicação, o modelo demonstrou estar encantado com o destino escolhido para a viagem. “Já me tornei local de Prado! Que lugar abençoado!”, escreveu.A postagem atraiu comentários de admiradores, que elogiaram a aparência do DJ. “Que homem perfeito”, comentou um internauta. “Eita! Que lapada hein!”, brincou outro seguidor. Uma terceira pessoa também deixou uma mensagem: “Oh glória de natureza”.



Viagem com a namorada





Jesus está na Bahia acompanhado da namorada, a bailarina e estudante de artes cênicas Rafaela Mesquita. Na terça-feira (13), o casal já havia publicado registros juntos durante a viagem.



Na ocasião, os dois compartilharam uma mensagem sobre os sentimentos que vivem e a conexão com a vida. “Apaixonar-se pela vida, pelo amor e por tudo que faz o coração vibrar”, escreveram na legenda.



Rafaela também deixou uma declaração para o namorado nos comentários da publicação: “Te amo, meu gostoso”.