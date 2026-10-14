Jorge Carrascal voltou a trocar demonstrações de carinho com a modelo brasileira Evellin Nicomedes - Reprodução / Instagram

Jorge Carrascal voltou a trocar demonstrações de carinho com a modelo brasileira Evellin NicomedesReprodução / Instagram

Publicado 14/10/2026 14:12 | Atualizado 14/10/2026 14:13

Jorge Carrascal, de 28 anos, jogador do Flamengo, voltou a trocar demonstrações de carinho com a modelo brasileira Evellin Nicomedes com quem vive um romance . Na segunda-feira (12), o colombiano comentou um ensaio fotográfico da namorada feito na China e escreveu, em espanhol: "Cosita bella", expressão que significa "coisinha linda" em português.







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O relacionamento se tornou público no fim de setembro, quando Carrascal compartilhou registros ao lado de Evellin durante uma viagem a Cartagena, na Colômbia. No carrossel, o jogador publicou duas fotos com a modelo, além de imagens ao lado de familiares.



Evellin reagiu à publicação com dois emojis de coração e também repostou nos Stories uma selfie em que aparece com Carrascal. No registro, acrescentou a música "Gracias a Mi Dios", de DJ Dever e Zaider. O relacionamento se tornou público no fim de setembro, quando Carrascal compartilhou registros ao lado de Evellin durante uma viagem a Cartagena, na Colômbia. No carrossel, o jogador publicou duas fotos com a modelo, além de imagens ao lado de familiares.Evellin reagiu à publicação com dois emojis de coração e também repostou nos Stories uma selfie em que aparece com Carrascal. No registro, acrescentou a música "Gracias a Mi Dios", de DJ Dever e Zaider.

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O casal também apareceu junto em um vídeo gravado pelo chef colombiano Ed Cabarcas durante um jantar na mansão do jogador, em Cartagena.



Quem é Evellin Nicomedes?



Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Evellin iniciou a carreira de modelo ainda jovem e atualmente mora em Lima, no Peru. Ela trabalha com duas agências internacionais e participa de campanhas de moda, beleza e publicidade.



No Instagram, a mineira compartilha registros de trabalhos e da rotina profissional, com fotos para marcas e lojas de roupas, além de campanhas de maquiagem e moda.