Jorge Carrascal voltou a trocar demonstrações de carinho com a modelo brasileira Evellin NicomedesReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Jorge Carrascal, de 28 anos, jogador do Flamengo, voltou a trocar demonstrações de carinho com a modelo brasileira Evellin Nicomedes com quem vive um romance. Na segunda-feira (12), o colombiano comentou um ensaio fotográfico da namorada feito na China e escreveu, em espanhol: "Cosita bella", expressão que significa "coisinha linda" em português.
 
 
 
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O relacionamento se tornou público no fim de setembro, quando Carrascal compartilhou registros ao lado de Evellin durante uma viagem a Cartagena, na Colômbia. No carrossel, o jogador publicou duas fotos com a modelo, além de imagens ao lado de familiares. 

Evellin reagiu à publicação com dois emojis de coração e também repostou nos Stories uma selfie em que aparece com Carrascal. No registro, acrescentou a música "Gracias a Mi Dios", de DJ Dever e Zaider. 
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O casal também apareceu junto em um vídeo gravado pelo chef colombiano Ed Cabarcas durante um jantar na mansão do jogador, em Cartagena. 

Quem é Evellin Nicomedes?

Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Evellin iniciou a carreira de modelo ainda jovem e atualmente mora em Lima, no Peru. Ela trabalha com duas agências internacionais e participa de campanhas de moda, beleza e publicidade.

No Instagram, a mineira compartilha registros de trabalhos e da rotina profissional, com fotos para marcas e lojas de roupas, além de campanhas de maquiagem e moda. 
Léo Ortiz, outro jogador do Flamengo, celebra momento em família
Enquanto Carrascal vive um romance com a modelo, outro jogador do Flamengo também compartilhou novidades da vida pessoal. Léo Ortiz e Maitê Lo Sardo anunciaram, nesta terça-feira (13), o nascimento da primeira filha, Serena, que veio ao mundo na segunda (12). O casal publicou registros da maternidade, mas optou por não mostrar o rosto da bebê.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa