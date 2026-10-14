Jorge Carrascal voltou a trocar demonstrações de carinho com a modelo brasileira Evellin NicomedesReprodução / Instagram
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O relacionamento se tornou público no fim de setembro, quando Carrascal compartilhou registros ao lado de Evellin durante uma viagem a Cartagena, na Colômbia. No carrossel, o jogador publicou duas fotos com a modelo, além de imagens ao lado de familiares.
Evellin reagiu à publicação com dois emojis de coração e também repostou nos Stories uma selfie em que aparece com Carrascal. No registro, acrescentou a música "Gracias a Mi Dios", de DJ Dever e Zaider.
Quem é Evellin Nicomedes?
Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Evellin iniciou a carreira de modelo ainda jovem e atualmente mora em Lima, no Peru. Ela trabalha com duas agências internacionais e participa de campanhas de moda, beleza e publicidade.
No Instagram, a mineira compartilha registros de trabalhos e da rotina profissional, com fotos para marcas e lojas de roupas, além de campanhas de maquiagem e moda.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa