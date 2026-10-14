Mari Fernandez e Júlia Ribeiro se casaram em outubro de 2025 - Reprodução/Instagram

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro se casaram em outubro de 2025Reprodução/Instagram

Publicado 14/10/2026 12:15

Mari Fernandez comemorou o primeiro aniversário de casamento com Júlia Ribeiro nesta quarta-feira (14). Em uma publicação nas redes sociais, a artista resgatou fotos da cerimônia e fez uma declaração de amor para influenciadora para festejar as Bodas de Papel.

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"Hoje, completamos um ano dessa data tão especial, mas também celebramos 4 anos e 9 meses juntas. Lutando contra tudo e todos, segurando uma na mão da outra, caminhando lado a lado, realizando sonhos juntas e nos amando cada vez mais. Desde o dia em que te conheci, quando vi aquela Júlia tão menina, até os dias de hoje, em que vejo uma mulher tão madura, uma mulher que agora também é mãe, eu te amei em todas as suas versões", escreveu.

A cantora expressou o desejo de envelhecer ao lado da mulher. "Te admirei todos os dias e nunca me arrependi de ter escolhido você, de ter escolhido a gente. Pelo contrário, você me dá, todos os dias, a certeza de que viver a vida ao seu lado é muito melhor. Quero continuar caminhando com você, realizando nossos sonhos e construindo a nossa história. Quero envelhecer ao seu lado e continuar te escolhendo todos os dias", acrescentou.

Júlia Ribeiro também usou as redes sociais para relembrar a união com Mari Fernandez. "Há um ano, eu dizia sim para o amor da minha vida, sem imaginar o quanto a nossa história ainda se tornaria mais linda. Hoje, olhando para tudo o que vivemos, percebo que o amor vai muito além de encontrar alguém para dividir a vida. É encontrar alguém que faça a vida valer ainda mais a pena", disse.

A influenciadora falou sobre o nascimento da primeira filha do casal, que se chama Isabela. "Nesse primeiro ano de casamento, realizamos sonhos, enfrentamos desafios, colecionamos memórias e recebemos o maior presente que o nosso amor poderia nos dar: a nossa filha. O que antes era um sonho de duas pessoas, hoje é a realidade mais linda que poderíamos viver: a nossa família. [...] Você é a minha escolha nos dias felizes, nos dias difíceis, nos dias comuns e em todos aqueles que ainda estão por vir", concluiu.

A cerimônia

A cantora e a influenciadora estão juntas desde 2021 e oficializaram a união em outubro do ano passado, em cerimônia realizada na Fazenda Santa Bárbara, no interior de São Paulo, que reuniu aproximadamente 250 convidados. As duas optaram por vestidos brancos longos no modelo tomara que caia e buquês de flores brancas.

Marcaram presença na celebração as ex-BBBs Larissa Tomásia, Eslovênia Marques e Larissa Santos, e os cantores Xand Avião, Murilo Huff, Lauana Prado e Manu Bahtidão, uma das madrinhas. A sertaneja cantou na entrada da noiva e se emocionou ao fazer os votos de casamento.