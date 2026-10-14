Mila Seidl, viúva de Lito SousaReprodução/Instagram
A influenciadora também explicou por que demonstra emoções diferentes nas redes sociais pessoais e nos perfis profissionais que administrava com Lito. Segundo ela, enquanto no perfil pessoal expõe a tristeza e as dificuldades do luto, no trabalho precisa continuar cumprindo compromissos e cuidando das quatro empresas do casal.
“Numa hora eu estou aqui, chorando, descontrolada. Sentindo dor, doendo a minha alma, doendo fisicamente, porque o luto dói fisicamente, aqui na carne”, desabafou.
Mila ainda falou sobre a responsabilidade de criar o filho sem a presença do marido. “Agora ele não tem mais pai”, disse, emocionada. Ela afirmou que pretende seguir em frente e fazer o melhor por Malone.
“Tenho agora a missão dobrada. E eu vou encarar essa missão muito bem encarada”, concluiu.
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