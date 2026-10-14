Mila Seidl, viúva de Lito Sousa - Reprodução/Instagram

Mila Seidl, viúva de Lito SousaReprodução/Instagram

Publicado 14/10/2026 22:57

Mila Seidl, viúva do influenciador Lito Sousa , que morreu aos 59 anos por complicações de uma doença raríssima, falou nesta quarta-feira (14) sobre como tem enfrentado o luto. Em viagem aos Estados Unidos com o filho, Malone, de 7 anos, ela contou que pediu um sinal ao marido e afirmou que a experiência ajudou a melhorar seu ânimo.

“Eu preciso de um sinal, mas não pode ser um sinal que eu fique na dúvida se era ou não. Ele não falha comigo nunca, por isso que eu estou assim mais animadinha hoje”, relatou.



A influenciadora também explicou por que demonstra emoções diferentes nas redes sociais pessoais e nos perfis profissionais que administrava com Lito. Segundo ela, enquanto no perfil pessoal expõe a tristeza e as dificuldades do luto, no trabalho precisa continuar cumprindo compromissos e cuidando das quatro empresas do casal.



“Numa hora eu estou aqui, chorando, descontrolada. Sentindo dor, doendo a minha alma, doendo fisicamente, porque o luto dói fisicamente, aqui na carne”, desabafou.



Mila ainda falou sobre a responsabilidade de criar o filho sem a presença do marido. “Agora ele não tem mais pai”, disse, emocionada. Ela afirmou que pretende seguir em frente e fazer o melhor por Malone.



“Tenho agora a missão dobrada. E eu vou encarar essa missão muito bem encarada”, concluiu.