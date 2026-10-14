Jade Picon e mais famosos prestigiam SPFW

Vários famosos prestigiaram o segundo dia do São Paulo Fashion Week (SPFW) no Parque Ibirapuera, na capital paulista, nesta quarta-feira (14). A edição 2026 do maior evento de moda do Brasil estreou nesta terça (13) e acontece até domingo (18).

A influenciadora digital Jade Picon esteve presente. Para a ocasião, ela apostou em uma regata branca, shorts de cetim, sobretudo e salto de bico fino. A atriz Vanessa Giacomo, a influenciadora Rafa Kalimann e a ex-BBB Fernanda Bande também capricharam nos looks e posaram para cliques.

Através dos stories do Instagram, a apresentadora mostrou registros no desfile. "Chegamos! E, sim, de bandana para vocês. Vem 'vibe' marroquina", falou Fernanda, que complementou o visual com vestido longo e bota.

O estilista Alexandre Herchcovitch - que abriu o primeiro dia de desfile - também foi ao evento. Marina Bitu apresentou a coleção, inspirada nas velas das jangadas, nas roupas dos pescadores e nos corais. As peças tinham elementos que ajudavam a compor silhuetas fluidas e femininas.

Primeiro dia

No primeiro dia da semana de moda paulistana, Vitória Strada e Alice de Carvalho surgiram deslumbrantes ao atravessarem a passarela no desfile da Forca Studio. Camila Pitanga, Urias, Mônica Martelli, Sasha Meneghel, João Lucas, Bruno Fagundes e Vivi Wanderley também marcaram presença.

Edições anteriores

Em abril do ano passado, as atrizes Fernanda Paes Leme e Valentina Herszage; o cantor Supla o ator, Leandro Lima; a modelo Flavia Lucini e a apresentadora de "A Fazenda", da Record, Adriane Galisteu também foram ao evento. Na ocasião, Herchcovitch apresentou a coleção Inverno/Primavera 25, que contou com peças recortadas no bumbum, estampas xadrezes, cores vibrantes e em tons de neon.

Em 2024, Fernanda Lima brilhou ao desfilar com os filhos gêmeos, Francisco e João, de então 16 anos, pela marca The Paradise. A apresentadora compartilhou os bastidores do evento e a reação dos herdeiros. Eles são frutos do casamento com o apresentador Rodrigo Hilbert. O casal também é pai da caçula Maria Manoela, de 6 anos.



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