William Shatner, ator de 'Star Trek', leiloa pedra no rim por R$ 375 mil - Reprodução / Internet

William Shatner, ator de 'Star Trek', leiloa pedra no rim por R$ 375 milReprodução / Internet

Publicado 14/10/2026 12:42

William Shatner , de 95 anos, conhecido por interpretar o Capitão Kirk na franquia "Star Trek", revelou que uma pedra retirada de seu rim foi leiloada por US$ 75 mil, cerca de R$ 375 mil. O ator relembrou o episódio, ocorrido há aproximadamente 20 anos, durante entrevista ao programa "Dropping Names with Brent and Jonny", no YouTube, e contou que o dinheiro ajudou a construir uma casa para uma família nos Estados Unidos.

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Tudo começou após uma cirurgia para retirar o cálculo renal. Uma empresa canadense do setor de jogos de azar demonstrou interesse na pedra e decidiu organizar um leilão. O artista precisou entrar em contato com o médico para recuperar o material.



"Eu tenho um cálculo renal, o médico o retira e lá está ele: uma pequena bolinha preta. Graças a Deus, acabou. Aí, uma semana depois, recebo uma ligação de uma empresa canadense de jogos de azar que, por lei, não pode fazer publicidade. Então, o que eles fazem? Eles encontram maneiras de fazer isso e leiloaram a pedra por 75 mil dólares", relatou.



O ator explicou que a companhia enfrentava restrições legais para divulgar seus serviços e encontrou no leilão uma forma de atrair a atenção do público. A negociação, no entanto, teve um destino inesperado.



Todo o valor arrecadado foi destinado à Habitat for Humanity, organização sem fins lucrativos que auxilia famílias em situação de vulnerabilidade a conquistar a casa própria. A iniciativa também recebeu apoio de colegas de Shatner.



Integrantes do elenco de "Boston Legal", série da qual o ator participou entre 2004 e 2008, contribuíram com mais US$ 25 mil, aproximadamente R$ 125 mil. Com isso, a doação chegou a US$ 100 mil, cerca de R$ 500 mil.



A quantia foi destinada à construção de uma residência para uma família de cinco pessoas na Louisiana, nos Estados Unidos. Ao recordar a iniciativa, Shatner destacou o resultado da venda. "Meu cálculo renal, junto com US$ 25 mil arrecadados pelo elenco, resultou em uma doação de US$ 100 mil para a Habitat for Humanity construir uma casa para uma família", afirmou.