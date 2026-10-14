Marcello Camargo criticou pessoas que invadem a propriedade privada de Lélio, ex marido de Hebe, e nega que mansão é de sua posse - Reprodução / Instagram

Marcello Camargo criticou pessoas que invadem a propriedade privada de Lélio, ex marido de Hebe, e nega que mansão é de sua posseReprodução / Instagram

Publicado 14/10/2026 10:27

O filho de Hebe Camargo, Marcello Camargo, voltou a falar sobre a mansão em ruínas frequentemente associada à apresentadora e criticou pessoas que, segundo ele, entram no imóvel para produzir vídeos. Em publicação no Instagram nesta terça-feira (13), ele reforçou que a propriedade era de Lélio, marido de Hebe, e não da mãe.







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"Gente, vocês não devem aguentar mais eu falando desse assunto, né? Agora imagina eu, tendo que voltar aqui e falar de novo disso (...) pela milionésima vez eu venho aqui dizer que não era da minha mãe, não era da Hebe Camargo, era sim do Lélio, marido dela, que faleceu no ano 2000", afirmou.



Segundo ele, a família deixou o imóvel no mesmo ano. "Nós saímos de lá no ano 2000 e nunca mais voltamos nessa casa", disse. "Gente, vocês não devem aguentar mais eu falando desse assunto, né? Agora imagina eu, tendo que voltar aqui e falar de novo disso (...) pela milionésima vez eu venho aqui dizer que não era da minha mãe, não era da Hebe Camargo, era sim do Lélio, marido dela, que faleceu no ano 2000", afirmou.Segundo ele, a família deixou o imóvel no mesmo ano. "Nós saímos de lá no ano 2000 e nunca mais voltamos nessa casa", disse.

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O filho da apresentadora também reclamou da entrada de pessoas na propriedade. "As pessoas invadem a casa! Invadem, isso é invasão de propriedade! A maior prova que não é minha é que eu não posso processar, porque não é minha. Se fosse minha, eu processava! (...) As pessoas invadem a propriedade, ficam filmando lá dentro (...) e ganhar seguidores", declarou.



Durante o desabafo, ele ainda citou uma criadora de conteúdo da Paraíba, sem revelar a identidade, que teria publicado uma sequência de vídeos no imóvel. "Tem uma lá da Paraíba, que eu nem vou dizer o nome aqui, fantasiada lá, invadiu, fez parte 1, 2, 3, 4... O que que é isso? Você não tem mais o que fazer? Essas pessoas não têm mais o que fazer, gente? Pelo amor de Deus! Esta casa era do Lélio! Pronto", concluiu. O filho da apresentadora também reclamou da entrada de pessoas na propriedade. "As pessoas invadem a casa! Invadem, isso é invasão de propriedade! A maior prova que não é minha é que eu não posso processar, porque não é minha. Se fosse minha, eu processava! (...) As pessoas invadem a propriedade, ficam filmando lá dentro (...) e ganhar seguidores", declarou.Durante o desabafo, ele ainda citou uma criadora de conteúdo da Paraíba, sem revelar a identidade, que teria publicado uma sequência de vídeos no imóvel. "Tem uma lá da Paraíba, que eu nem vou dizer o nome aqui, fantasiada lá, invadiu, fez parte 1, 2, 3, 4... O que que é isso? Você não tem mais o que fazer? Essas pessoas não têm mais o que fazer, gente? Pelo amor de Deus! Esta casa era do Lélio! Pronto", concluiu.

Confusão com as casas de Hebe



Na ocasião, ele contou não ter apego à construção e explicou que parte da memória da mãe foi preservada em outro espaço. "Para mim a casa era ela, sem ela lá para mim não tinha mais sentido. E a gente montou uma casa temática também com o acervo dela no bairro Cidade de Jardim, e que está linda, bombando, ali está toda a memória dela", esclareceu.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa