Raquel Brito deu à luz a Ravi - Reprodução/Instagram

Raquel Brito deu à luz a Ravi Reprodução/Instagram

Publicado 14/10/2026 09:21

Raquel Brito , irmã do campeão do "BBB 24" Davi Brito, anunciou na noite de terça-feira (13) o nascimento do primeiro filho, Ravi, fruto do relacionamento com Cleitton Souza. A ex-integrante de "A Fazenda 16", da Record, compartilhou registros do parto nas redes sociais.

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"Não são as melhores fotos, mas é o meu melhor momento! Meu menino nasceu! Agradecer primeiro a Deus que fez tudo como ele quis, fora totalmente dos meus planos e do médico! Ravi chegou com 37 semanas e chegou com tudo", contou aos seguidores.

A influenciadora falou sobre o companheirismo do namorado e celebrou a maternidade. "Agradecer ao Cleitton por ser forte o tempo todo comigo, por me dar apoio e por ser o paizão de Ravi. Nós te amamos. Nossa missão agora é cuidar dele. Dia 13 de outubro, às 19:58. Agradecer a maravilhosa equipe médica que orientou e me conduziu em cada etapa. Hoje só tenho a agradecer".

Os internautas felicitaram o casal pela chegada do herdeiro. "Seja bem-vindo. Que o mundo seja bom com você", escreveu um perfil. "Que Deus abençoe essa família", disse outro. "Parabéns, Quel!! Parabéns, Cleitinho!! Que Deus abençoe poderosamente a vida do nosso Ravizinho!! Felicidades para toda família!!", desejou um terceiro.

Flora Cruz, colega de confinamento da influenciadora no programa, também deixou um comentário sobre o nascimento do bebê. "Que lindeza, abençoado seja esse neném e essa família linda. Amo você, amiga. Curta cada fase, elas voam rápido", aconselhou a filha de Arlindo Cruz.

Horas depois, Raquel abriu a caixinha de perguntas do Instagram e impressionou ao relatar a perda de peso no período gestacional. "Eu perdi. Estava com 100kg e depois fui para 91kg. Agora só Deus é quem sabe", brincou nos Stories.

Vale lembrar que durante a participação no reality rural surgiram especulações de que Raquel estaria grávida. A irmã de Davi precisou deixar o programa após passar mal e sentir dores no peito durante a Prova de Fogo. Ela foi diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação no músculo do coração que exigiu tratamento e repouso.