Camila Pitanga revela datas do casamento com Patrick Pessoa - Reprodução Instagram

Camila Pitanga revela datas do casamento com Patrick PessoaReprodução Instagram

Publicado 14/10/2026 16:27

Camila Pitanga revelou as datas de seu casamento com o dramaturgo, crítico teatral e professor de Filosofia Patrick Pessoa. A atriz contou que a cerimônia será realizada em 6 de dezembro, dois dias depois do casamento civil, marcado para o dia 4 do mesmo mês. A artista também adiantou que um dos vestidos usados na ocasião será assinado pelo estilista Alexandre Herchcovitch, seu amigo de longa data.

As informações foram compartilhadas em entrevista ao gshow, após Camila acompanhar o desfile de Herchcovitch durante a São Paulo Fashion Week (SPFW), nesta terça-feira (13).



Noiva desde meados de 2025, a atriz explicou que a decisão de celebrar a união ganhou sentido com o relacionamento. Segundo ela, os dois estão juntos há cinco anos. Apesar de já ter vivido outros relacionamentos longos e experiências de vida a dois, Camila afirmou que nunca havia sentido vontade de se casar antes de conhecer Patrick.



“Agora chegou o momento da cerimônia, estamos juntos há cinco anos, está fazendo muito sentido celebrar o amor em comunidade”, declarou.

Beleza e autoestima aos 49 anos





Conhecida pela beleza desde que estreou na televisão, na minissérie Sex Appeal, em 1993, Camila Pitanga afirmou que a aparência não é o que mais importa para ela. Em entrevista ao gshow, durante a São Paulo Fashion Week (SPFW), a atriz contou que nem sempre se considera bonita e destacou o orgulho da trajetória pessoal e profissional que construiu.



“Tenho 49 anos e muito orgulho de quem sou como pessoa, pelas amizades que tenho, pela carreira que construí, isso que me dá conforto”, declarou.



A artista brincou que, muitas vezes, olha para si mesma no espelho e não se acha tão bonita. Para ela, maquiagem pode ajudar, mas ter clareza sobre os próprios valores é fundamental para não deixar que a aparência determine sua autoestima.



“Quase todos os dias, olho e falo: ‘Ih, caramba’, mas nada como uma boa maquiagem e também ter os valores de quem você é no lugar para que não seja pautada só pela imagem”, disse.



Camila também relacionou a maneira como se sente consigo mesma à própria trajetória. “Acho que, se meu olho brilha, e isso chega às pessoas como bem-estar, é porque eu gosto da minha caminhada”, afirmou ao gshow.