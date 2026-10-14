Camila Pitanga revela datas do casamento com Patrick PessoaReprodução Instagram
Noiva desde meados de 2025, a atriz explicou que a decisão de celebrar a união ganhou sentido com o relacionamento. Segundo ela, os dois estão juntos há cinco anos. Apesar de já ter vivido outros relacionamentos longos e experiências de vida a dois, Camila afirmou que nunca havia sentido vontade de se casar antes de conhecer Patrick.
“Agora chegou o momento da cerimônia, estamos juntos há cinco anos, está fazendo muito sentido celebrar o amor em comunidade”, declarou.
Beleza e autoestima aos 49 anos
Conhecida pela beleza desde que estreou na televisão, na minissérie Sex Appeal, em 1993, Camila Pitanga afirmou que a aparência não é o que mais importa para ela. Em entrevista ao gshow, durante a São Paulo Fashion Week (SPFW), a atriz contou que nem sempre se considera bonita e destacou o orgulho da trajetória pessoal e profissional que construiu.
“Tenho 49 anos e muito orgulho de quem sou como pessoa, pelas amizades que tenho, pela carreira que construí, isso que me dá conforto”, declarou.
A artista brincou que, muitas vezes, olha para si mesma no espelho e não se acha tão bonita. Para ela, maquiagem pode ajudar, mas ter clareza sobre os próprios valores é fundamental para não deixar que a aparência determine sua autoestima.
“Quase todos os dias, olho e falo: ‘Ih, caramba’, mas nada como uma boa maquiagem e também ter os valores de quem você é no lugar para que não seja pautada só pela imagem”, disse.
Camila também relacionou a maneira como se sente consigo mesma à própria trajetória. “Acho que, se meu olho brilha, e isso chega às pessoas como bem-estar, é porque eu gosto da minha caminhada”, afirmou ao gshow.
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