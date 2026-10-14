Filho de Arrascaeta completa 10 meses e rouba a cena em fotos - Reprodução / Instagram

Filho de Arrascaeta completa 10 meses e rouba a cena em fotosReprodução / Instagram

Publicado 14/10/2026 15:10

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Nas imagens, o menino aparece ao lado dos pais e dos animais de estimação da família. Para marcar a data, o casal escolheu um bolo inspirado no Palhaço Plim Plim, conhecido pelo universo infantil de "Um Herói do Coração".Um dos registros que mais chamou a atenção dos seguidores foi o momento em que Milano apareceu com as mãos e o rosto cobertos de bolo. O bebê se divertiu com a cobertura e explorou a decoração, o que rendeu fotos descontraídas da comemoração.Nos comentários da publicação, Arrascaeta fez questão de demonstrar seu amor pelo filho. "Amo mais que tudo ", escreveu. A declaração do atleta se juntou às diversas mensagens de carinho deixadas pelos internautas."Que Deus abençoe vocês sempre e sempre ", desejou uma seguidora. "Família linda e abençoada ", comentou outra. O crescimento do menino também surpreendeu os fãs do casal. "O pequeno Milano cresceu rápido, que bom, graças a Deus", observou um internauta. Outro admirador fez referência à relação do jogador com a torcida rubro-negra ao chamar o bebê de "O pequeno príncipe de uma nação! Milanito".Milano nasceu em 6 de dezembro de 2025, em um período importante da carreira do pai. Na ocasião, o parto foi antecipado para que Arrascaeta pudesse acompanhar o nascimento do primeiro filho antes de viajar com o Flamengo para Doha, no Catar, onde disputaria a Copa Intercontinental.