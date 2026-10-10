Arrascaeta em atividade do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Arrascaeta em atividade do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/10/2026 12:58

Uma foto da atividade do Flamengo na última sexta-feira (9) animou os torcedores. O meia Arrascaeta, de 32 anos, apareceu sem o uso da tipoia, utilizando apenas uma proteção no punho esquerdo , para dar continuidade a recuperação. Apesar disso, o prazo para o retorno do uruguaio aos gramados continua o mesmo.

Apesar da imagem que animou os torcedores, o uruguaio continua com a previsão de só voltar a jogar na segunda semana de novembro. No último dia 1º, Arrascaeta passou por cirurgia de correção de uma fratura no punho esquerdo. O chefe do Departamento Médico do clube, Fernando Sassaki, realizou a cirurgia junto aos especialistas Roberto Feres e Edson Roderjan.

Desta maneira, o jogador uruguaio pode ficar à disposição somente na semana da decisão continental, caso a recuperação leve o prazo máximo de oito semanas. Entretanto, a expectativa da comissão técnica é que ele já esteja em condições em até seis semanas.

O Flamengo não terá o seu camisa 10 na semifinal da Libertadores, marcada para a próxima quinta-feira (15), na Argentina, e 22, no Maracanã. E caso a previsão mínima se confirme, o desfalque também será por seis rodadas do Brasileirão, nos confrontos contra Santos, Fluminense, Bahia, Atlético-MG, Vasco e Grêmio.

Ainda assim, Arrascaeta teria duas semanas de preparação para estar nas melhores condições no jogo contra o Palmeiras, que pode definir o título do campeonato nacional, e para uma eventual final continental.



Em paralelo, haverá um cronograma especial de trabalho para Arrascaeta manter a forma física. O problema maior é a questão de ritmo, já que ele não poderá ir a campo com a proteção da cirurgia, já que num primeiro momento a imobilização será até a axila.



"A ausência de Arrascaeta impacta sempre. Agora, são coisas que não conseguimos controlar. Eu, pessoalmente, acho que ele volta antes do prazo, mas são vicissitudes de quem tem bom jogadores convocados para suas seleções", disse o diretor de futebol do Flamengo, José Boto.



