Jorginho em ação pelo Flamengo diante do Santos, na Vila BelmiroDivulgação / Flamengo

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Theo Faria
Volante do Flamengo, Jorginho ficou na bronca com a arbitragem no empate por 2 a 2 com o Santos, na quinta-feira (8), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista cometeu um pênalti e foi expulso durante a segunda etapa. O Rubro-Negro, que naquela altura vencia por 2 a 0, viu o Peixe diminuir e, depois, deixar tudo igual no placar.
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“Um jogo em que a gente começa bem, tem o controle, cria chances e marca os gols. De repente, tudo muda. A gente começa a tomar decisões erradas, não ter mais o controle. E um episódio que acaba mudando totalmente a situação. Não cabe a mim falar, cabe a vocês analisar e dar a opinião. Na minha, não era pênalti, e sim falta em mim”, iniciou o jogador, em entrevista coletiva.

“Tomo um empurrão nas costas, caio e nem caio com a mão na bola. E sim ele (Rony) chuta a bola no meu braço, enfim. Essa foi a decisão dele (árbitro). Então esse episódio acabou mudando muito o cenário. Infelizmente a gente não saiu com a vitória, mas somou um ponto”, complementou.

O lance aconteceu aos 26 minutos do segundo tempo. Jorginho recebeu passe de Rossi, disputou com Rony, caiu e colocou a mão na bola, em cima da linha da grande área. Inicialmente, o juiz Anderson Daronco marcou falta e aplicou somente o cartão amarelo. Então, foi chamado ao VAR e, após longa análise, optou por dar o pênalti e o vermelho.

“Na minha opinião, ele fez o pior cenário possível. Conseguiu ir no VAR olhar e teve a possibilidade e a oportunidade de voltar atrás. Mas tomou a decisão de dar essa dupla penalidade. Então, não dá para voltar atrás. Dá só para seguir adiante e tentar melhorar”, disse o volante.
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Situação no Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o Flamengo chegou a 61 pontos e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro. No entanto, agora só tem um de vantagem sobre o Palmeiras, que superou o Bahia por 1 a 0, também na quinta-feira (8), no Nubank Parque.
O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Fluminense, domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada da competição nacional.