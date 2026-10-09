Jorginho em ação pelo Flamengo diante do Santos, na Vila Belmiro - Divulgação / Flamengo

Jorginho em ação pelo Flamengo diante do Santos, na Vila BelmiroDivulgação / Flamengo

Publicado 09/10/2026 07:44

“Um jogo em que a gente começa bem, tem o controle, cria chances e marca os gols. De repente, tudo muda. A gente começa a tomar decisões erradas, não ter mais o controle. E um episódio que acaba mudando totalmente a situação. Não cabe a mim falar, cabe a vocês analisar e dar a opinião. Na minha, não era pênalti, e sim falta em mim”, iniciou o jogador, em entrevista coletiva.“Tomo um empurrão nas costas, caio e nem caio com a mão na bola. E sim ele (Rony) chuta a bola no meu braço, enfim. Essa foi a decisão dele (árbitro). Então esse episódio acabou mudando muito o cenário. Infelizmente a gente não saiu com a vitória, mas somou um ponto”, complementou.O lance aconteceu aos 26 minutos do segundo tempo. Jorginho recebeu passe de Rossi, disputou com Rony, caiu e colocou a mão na bola, em cima da linha da grande área. Inicialmente, o juiz Anderson Daronco marcou falta e aplicou somente o cartão amarelo. Então, foi chamado ao VAR e, após longa análise, optou por dar o pênalti e o vermelho.“Na minha opinião, ele fez o pior cenário possível. Conseguiu ir no VAR olhar e teve a possibilidade e a oportunidade de voltar atrás. Mas tomou a decisão de dar essa dupla penalidade. Então, não dá para voltar atrás. Dá só para seguir adiante e tentar melhorar”, disse o volante.