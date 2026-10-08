Leonardo Jardim durante o jogo contra o Santos, na Vila BelmiroGilvan de Souza / Flamengo
Jardim lamenta erros do Flamengo contra Santos: 'Perdemos dois pontos'
Rubro-Negro chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas caiu de rendimento na etapa final, ficou com um a menos e cedeu o empate
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Rubro-Negro começou melhor e fez 2 a 0 no primeiro tempo, mas ficou com um a menos na etapa final após expulsão de Jorginho e cedeu empate
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Rubro-Negro entrou em campo contra o Santos, nesta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, com a frase "proibir não é proteger" na camisa
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