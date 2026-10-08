Leonardo Jardim durante o jogo contra o Santos, na Vila Belmiro - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim durante o jogo contra o Santos, na Vila BelmiroGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/10/2026 22:54

"Sensação de que perdemos dois pontos. Até o lance do primeiro pênalti, estávamos gerindo bem o jogo e tivemos a oportunidade de fazer o 3 a 0. Depois de uma situação mal gerida por nós, demos espaço para a pressão do adversário e cometemos pênaltis desnecessários, ficando com um jogador a menos. Acabamos não tendo capacidade de reação, e não era fácil reagir naquela situação. O empate foi o mal menor, mas foram dois pontos perdidos", disse o treinador.

Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo se impôs e começou melhor. O Rubro-Negro teve mais volume e criou as melhores chances do primeiro tempo, incluindo uma bola na trave de Pedro. Na reta final, fez dois gols em sequência, com Danilo e Lucas Paquetá. A história, porém, mudou na etapa final. Após a expulsão de Jorginho, o Santos reagiu e empatou com dois gols de pênalti de Neymar.

"O primeiro gol e a expulsão aconteceram um pouco depois, na sequência. Já não conseguimos com menos um jogador, foi difícil acabar por ter um segundo pênalti e também uma situação em que poderíamos ter sido mais competentes e estar mais atentos. Mas é a primeira situação que traz o adversário para o jogo, e é um adversário que já disse que é uma saída de bola", completou Jardim.

Com o empate, o Flamengo chegou a 61 pontos e se manteve na frente do vice-líder Palmeiras. Já o Santos, por sua vez, é o oitavo colocado, com 42. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (11), às 17h30 (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão, enquanto o Peixe visita o Atlético-MG, no mesmo dia, às 16h, na Arena MRV.