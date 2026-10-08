Neymar comemora gol de pênalti sobre o FlamengoRaul Baretta / Santos
Neymar exalta 'grande jogo' com o Flamengo: 'Dois melhores do Brasil'
Camisa 10 confessou não ter achado o empate em 2 a 2 desta quarta-feira (8) justo; para ele, o Santos poderia ter vencido o duelo
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Opositor não se candidata e Infantino articula reeleição na Fifa
Victor Montagliani, mandatário da Concacaf, preferiu seguir no cargo atual ao invés de disputar a presidência da federação com o ítalo-suiço
Flamengo sai na frente, mas sofre dois de Neymar e empata com Santos
Rubro-Negro começou melhor e fez 2 a 0 no primeiro tempo, mas ficou com um a menos na etapa final após expulsão de Jorginho e cedeu empate
Defensor do Palmeiras é suspenso por uso de substância ilícita
Lateral-esquerdo Jefté testou positivo para o componente furosemida, tipo de diurético proibido no regulamento do futebol brasileiro
Flamengo faz protesto na camisa por proibição das bets no Brasil
Rubro-Negro entrou em campo contra o Santos, nesta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, com a frase "proibir não é proteger" na camisa
Atual MVP da NBA se torna sócio do Atlético de Madrid
Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, anunciou que está iniciando sua participação como investidor do clube espanhol
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