Neymar comemora gol de pênalti sobre o Flamengo - Raul Baretta / Santos

Neymar comemora gol de pênalti sobre o FlamengoRaul Baretta / Santos

Publicado 08/10/2026 22:43

Neymar voltou aos gramados com o pé direito e a língua afiados. Autor dos dois gols do Santos, ambos de pênalti, no empate por 2 a 2 com o Flamengo , na Vila Belmiro, o astro deixou o gramado ovacionado e, excluindo o rival e vice-líder Palmeiras, apontou os rivais desta quarta-feira (8) como os "dois melhores times" do Brasil.

Questionado se a igualdade no placar foi justa, o astro confessou sentir que o Peixe merecia a virada, principalmente por ter um jogador a mais após expulsão de Jorginho. "No final, não (foi um resultado justo). A gente poderia ter feito um resultado melhor, mas era o Flamengo do outro lado, a melhor equipe do País, a bola que eles jogam, a facilidade que acham espaço...", disse, ao "Premiere".

Talvez ainda frustrado após a queda do Santos na Copa do Brasil diante do Palmeiras, nas quartas de final, e com as farpas trocadas em recorrência frente ao adversário paulista, Neymar voltou a cutucar os comandados de Abel Ferreira ao excluí-los do top-2 times do futebol nacional.

"Foi um grande resultado, com muitas chances de gols, um grande jogo para quem gosta de ver futebol. Hoje, no Brasil, são os dois melhores times", afirmou o camisa 10, que recentemente se declarou flamenguista no Rio , endossando o Santos em detrimento do desempenho alviverde.

Neymar terminou a partida fazendo as pazes com Lucas Paquetá, após desentendimento no gramado em virtude de entrada por trás do flamenguista. Com o apito final, o astro foi celebrado com enorme euforia da torcida. "Olê, olê, olê, olá, Neymar, Neymar", ouviu, enquanto agitava os uniformizados.

O jogador aproveitou para explicar o motivo de evitar alguns chutes de longe e o fato de bater, equivocadamente, uma falta de perna esquerda. "Sou ambidestro, e errei mesmo, mas não poderia chutar forte porque estou voltando de lesão", se explicou. "Não queria arriscar, não de muito longe, então não arrisquei passes de longe. Porém, bati falta, escanteio, de direita, de esquerda e tudo certo", completou.