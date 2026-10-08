Shai Gligeous-Alexander, MVP da NBA e novo acionista do Atlético de MadridEthan Miller/AFP
Atual MVP da NBA se torna sócio do Atlético de Madrid
Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, anunciou que está iniciando sua participação como investidor do clube espanhol
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