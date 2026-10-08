Shai Gligeous-Alexander, MVP da NBA e novo acionista do Atlético de Madrid - Ethan Miller/AFP

Shai Gligeous-Alexander, MVP da NBA e novo acionista do Atlético de MadridEthan Miller/AFP

Publicado 08/10/2026 20:17

NBA na última temporada e campeão pelo Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander se tornou acionista em um de grupo de investidores que controla o Atlético de Madrid. O armador demonstrou muita alegria e emoção em se tornar sócio de um grande clube europeu. Melhor jogador dana última temporada e campeão pelo Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander se tornou acionista em um de grupo de investidores que controla o Atlético de Madrid. O armador demonstrou muita alegria e emoção em se tornar sócio de um grande clube europeu.

"Estou emocionado por me unir oficialmente ao grupo de acionistas do Atlético de Madrid. Este é um clube com uma longa trajetória no topo do futebol europeu, e agradeço a oportunidade de fazer parte do seu futuro", disse o canadense.

Este é o segundo investimento dentro do ramo esportivo que Shai faz. O primeiro foi quando se tornou proprietário do TD Coliseum, uma grande arena multiuso localizada em Hamilton, no Canadá, sua cidade natal. Este local tem como objetivo promover programas culturais e atrair grandes shows para movimentar a economia local.

Com a oficialização, o Atlético de Madrid também fez uma postagem destacando os feitos esportivos que o atual MVP teve ao longo de sua carreira no basquete. Veja abaixo:

"Shai Gilgeous-Alexander alcançou o feito de ser nomeado o Jogador Mais Valioso (MVP) da NBA por temporadas consecutivas, conquistando o campeonato da liga em 2025 e sendo nomeado MVP das Finais de 2025. Durante a temporada de 2025-26, ele teve uma média de 31,1 pontos por jogo com 55,3% de aproveitamento nos arremessos de quadra, tornando-se o primeiro jogador de perímetro na história da NBA a ter uma média de pelo menos 30 pontos com 55% ou mais de aproveitamento nos arremessos", disse.

Shai não é o primeiro da NBA no futebol

O atleta canadense não é o primeiro jogador da NBA e se tornar acionista de um clube europeu de futebol. Antes dele, o astro LeBron James, que recentemente trocou o Los Angeles Lakers pelo Philadelphia 76ers, já havia se tornado um investidor do Liverpool em 2011, e posteriormente em 2021, tornou-se um dos sócios minoritários oficiais do clube.

Além dele, Kevin Durant também esta no ramo desde 2024, naquela ocasião comprou uma ação minoritária do PSG e ano seguinte, seguiu a linha de LeBron, tornando-se acionista direto do time francês.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza