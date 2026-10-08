Riquelme Felipe em ação durante jogo do FluminenseDivulgação / Fluminense
Riquelme sofre lesão muscular na coxa e desfalca Fluminense
Atacante não enfrenta o Coritiba, nesta quinta-feira (8), pelo Brasileirão, e também pode perder semifinal da Libertadores
Fluminense bate Coritiba com três de Savarino e toma posição na tabela
Tricolor das Laranjeiras venceu por 4 a 0, nesta quinta-feira (8), no Maracanã; Resultado levou o Flu ao 3º lugar, à frente do Athletico-PR
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STJD arquiva investigação sobre apostas envolvendo Lucho Acosta
Tribunal não encontrou indícios de participação do argentino em possível manipulação, mas processo pode ser reaberto caso surjam novos fatos
Jovem da base do Fluminense é campeão pela seleção de Portugal
Zagueiro Thiago Almeida é um dos destaques da equipe sub-17 do Tricolor que está nas quartas de final do Brasileiro da categoria
Fluminense x Coritiba: onde assistir, escalações, arbitragem
Tricolor terá desfalques de Renê, Nonato e Canobbio; portanto, Guilherme Arana, Hércules e Serna devem retornar ao time titular
Técnico do Fluminense, Marcão defende invencibilidade no Maracanã
Tricolor recebe o Coritiba para se firmar no G-4 e ganhar confiança antes de uma maratona de decisões
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