Riquelme Felipe em ação durante jogo do Fluminense - Divulgação / Fluminense

Riquelme Felipe em ação durante jogo do FluminenseDivulgação / Fluminense

Publicado 08/10/2026 20:12

Fluminense ganhou um problema para a sequência da temporada. O atacante Riquelme Felipe sofreu uma lesão muscular grau 2 na posterior da coxa esquerda e desfalcará o time no jogo contra o Coritiba, nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Não há prazo para o jogador retornar aos gramados.

Além disso, a tendência é que Riquelme Felipe também fique fora dos jogos contra o Flamengo, no próximo domingo (11), pela 30ª rodada do Brasileirão, e dos confrontos contra o Palmeiras, nos dias 14 e 21, pela semifinal da Libertadores. O atacante se junta a outros jogadores que já estão no departamento médico, como John Kennedy, que sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho.

Riquelme Felipe é um dos expoentes da "Esquadrilha 07", a geração mais vitoriosa da história de Xerém. No ano passado, o jovem atacante foi um dos grandes destaques do sub-17 do Fluminense, que conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil da categoria. O jogador, de 19 anos, vinha recebendo oportunidades com o técnico Marcão e atuou no último jogo antes da Data Fifa, na vitória sobre o Corinthians.

Além de Riquelme Felipe, o Fluminense terá outros desfalques para o jogo contra o Coritiba. O lateral-esquerdo Renê e o atacante Soteldo foram poupados por causa de controle de carga. Já o volante Alisson e os atacantes Cano e Matheus Reis fazem processo de transição para o campo e devem retomar atividade com o grupo em breve.

O Fluminense vive bom momento na temporada. Desde a troca no comando com a demissão de Zubeldía, o Tricolor recuperou a confiança com Marcão, se manteve na briga pelo G-4 no Brasileirão e se classificou à semifinal da Libertadores. No período sob o comando do novo treinador, foram nove jogos, seis vitórias, um empate e duas derrotas.