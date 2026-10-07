Hulk ao lado de Millán em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Hulk ao lado de Millán em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 07/10/2026 17:41

"Tem sido bacana, onde eu saio sempre recebo o carinho dos torcedores. A gente sente o respeito. Por mais história que você tenha, para ser ídolo tem que mostrar dentro de campo, e é o que eu estou buscando. Ídolo é quem ganha título e escreve sua história. Quero escrever aqui, já escrevi no Galo, no Porto e em todos meus clubes. Quero escrever aqui e se Deus quiser vai ser agora já com essa Libertadores. Tenho essa vontade de escrever uma linda história aqui também", disse em entrevista à "ESPN".

Hulk abordou a sintonia que tem dentro de campo com alguns jogadores do Fluminense, mesmo com o pouco tempo de equipe. O atacante citou seu posicionamento e o de Paulo Henrique Ganso.

"Às vezes troco com o Ganso, que é mais meia do que atacante, mas isso acaba causando dúvida na marcação, e faz com que os zagueiros não saiam tanto. E vem dando certo, é um ajudando o outro e isso facilita as coisas", afirmou.

Depois de um momento delicado no começo da passagem, Hulk vive um momento melhor no Fluminense. No total, ele entrou em campo em oito partidas, anotou seis gols e deu duas assistências pelo clube carioca.

“Mesmo no meu início, quando tinha muita crítica, não baixava a cabeça porque sabia que ia recuperar a confiança e que as coisas iriam acontecer. Agora estou bem, 100% adaptado, estou fisicamente bem. Ganhei o ritmo de jogo que precisava. Agora é só desfrutar e procurar melhorar os números”, concluiu.

O veterano também abordou a sua longevidade no futebol. Na opinião de Hulk, o futebol evoluiu bastante e por isso tem permitido uma vida útil maior de atletas que se cuidam bem.

"Tem equipamentos que a gente acaba investindo para prevenir lesões, tentar desinflamar o corpo. Alimentação, suplementação, e todos esses cuidados. Por isso que a gente consegue competir em alto nível. Se eu fizesse o que eu fazia dez anos atrás, seria mais difícil estar numa boa condição para competir com os mais jovens", contou.

No total pelo Fluminense, Hulk entrou em campo em 15 partidas, anotou sete gols e deu quatro assistências. O atacante, de 40 anos, tem contrato com o clube carioca até dezembro de 2027.