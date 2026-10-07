Hulk ao lado de Millán em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Hulk diz que quer ser ídolo e fala sobre sintonia com astro tricolor
Atacante, de 40 anos, vive bom momento no Tricolor e é esperança para o clube tentar o bicampeonato da Libertadores neste ano
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Cano avança em recuperação de lesão e treina com bola no Fluminense
Atacante argentino sofreu problema muscular grau 3 na coxa direita e tem previsão de retorno para novembro, mas pode voltar antes
Perfil agrada, e Martinelli deve ter mais chances com Ancelotti
Volante, de 24 anos, entrou em campo em 45 minutos somados nos amistosos contra a Austrália e a Índia pela seleção brasileira
Ídolos do Fluminense, Ganso e Cano visitam Hospital do Câncer
Os dois jogadores e outros dois Moleques de Xerém marcam presença em ação do Tricolor com o INCAvoluntário para o Dia das Crianças
Nino detalha como foram negociações com Fluminense e Palmeiras
Ídolo tricolor falou de questões familiares e afirmou que Zenit fez jogo duro, exigindo mais dinheiro do que o clube carioca conseguia pagar
Fluminense exibirá marca de site de estatística no lugar do máster
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