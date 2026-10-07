Paulo Henrique Ganso, Germán Cano, Pedro Fabiano e Samuel Felipe representaram o Fluminense em ação no Inca - Mailson Santana/Fluminense

Paulo Henrique Ganso, Germán Cano, Pedro Fabiano e Samuel Felipe representaram o Fluminense em ação no IncaMailson Santana/Fluminense

Publicado 07/10/2026 12:29 | Atualizado 07/10/2026 12:33



Antes de o Fluminense voltar a campo pelo Brasileirão , Germán Cano e Paulo Henrique Ganso fizeram um golaço. Os dois marcaram presença no Hospital do Câncer (Inca), no Centro do Rio, ao lado de dois jovens das categorias de base, Pedro Fabiano e Samuel Felipe, na terça-feira (6).

A visita do quarteto a crianças e jovens em tratamento oncológico aconteceu em conjunto entre o clube e o INCAvoluntário.



“Agradeço por poder estar aqui presente nesse dia tão importante. Você vê o olhar das crianças, vê o carinho, a alegria deles quando encontram a gente, e isso para mim não tem preço. Espero que a gente possa trazer um pouquinho de alegria, de amor, para que eles possam ter muita força nessa luta”, afirmou Ganso ao site oficial do Fluminense.



A ação marcou o início das comemorações do Dia das Crianças, na segunda-feira (12). Os quatro jogadores conversaram e tiraram fotos com os pacientes e familiares, deram autógrafos e entregaram presentes do Fluminense, como camisas e outros itens.



“Fiquei muito emocionado e comovido por tudo o que está acontecendo aqui dentro. Eu, pessoalmente, vou rezar por todos que conheci aqui e todas as 400 crianças que estão aqui internadas. Então, muito obrigado. Farei uma oração para eles essa noite para dizer que, pela mão de Deus, tudo é possível”, disse Cano.



Estavam presentes mais de 50 pessoas, entre crianças e familiares. E esse contato serviu também para uma experiência importante para quem está começando na carreira de futebol, como admitiu Samuel Felipe, do sub-15 do Fluminense.



"A gente reclama muito da vida às vezes e, nesses momentos, vemos que temos que agradecer por tudo que temos. Aqui é uma instituição maravilhosa, que acolhe muitas famílias, muitas pessoas que precisam. É muito gratificante estar aqui, poder trazer uma alegria, um brilho no olhar para esses jovens, isso muda o dia das pessoas que estão aqui”, disse Samuel Felipe.



Conheça mais sobre o INCAvoluntário



Atualmente, o projeto conta com mais de 540 voluntários, além de parceiros, que se mobilizam para realizar ações diárias de apoio e humanização hospitalar para melhorar a qualidade de pacientes e familiares. O INCAvoluntário responde pelo planejamento e a promoção das ações voluntárias no Hospital do Câncer.



Além de atividades educacionais, recreativas, culturais e de lazer de quem está em tratamento no Instituto, há também a promoção de atividades que contribuam para a geração de renda ou outro tipod e ajuda, tais como: doações de itens de higiene pessoal, perucas, lenços e empréstimo de cadeira de rodas e cadeira higiênica, distribuição de bolsas de alimentos por mês.