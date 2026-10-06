Hulk comemora gol marcado pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
O atacante ressaltou a qualidade do elenco palmeirense e a experiência acumulada pelo clube nas últimas temporadas. Ao mesmo tempo, destacou a necessidade de uma atuação coletiva consistente para buscar a classificação.
"A gente tem que respeitar o Palmeiras por tudo que entregou nos últimos anos, pelo clube que é, pelos jogadores que tem. Mas também temos plenas condições que podemos sim passar. Se fizermos um grande jogo coletivamente, todo mundo estando concentrado ali, procurar errar o mínimo possível", disse Hulk.
"Porque a gente sabe que jogo de mata-mata, principalmente uma semifinal de Libertadores, é muito importante estar focado, concentrado e procurar não errar. E é isso que a gente vem conversando bastante. A gente sabe que o Palmeiras é um time que você não pode dar espaço", completou.
Hulk chega em grande fase
Nas quartas de final da Libertadores, o camisa 7 participou diretamente dos três gols do Fluminense contra o Platense. No Maracanã, deu assistência para Nonato e marcou na vitória por 2 a 0. Na Argentina, serviu Canobbio no lance que garantiu a classificação, apesar da derrota pelo placar de 2 a 1.
O atacante também foi decisivo no triunfo por 3 a 1 sobre o Corinthians, pelo Brasileirão, quando marcou duas vezes. A atuação ampliou a sequência positiva construída desde a mudança na comissão técnica.
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