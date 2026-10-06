Joaquín Lavega em campo pelo Coritiba - Divulgação / Coritiba

Joaquín Lavega em campo pelo CoritibaDivulgação / Coritiba

Publicado 06/10/2026 12:12 | Atualizado 06/10/2026 12:52

O atacante Joaquín Lavega , de 21 anos, que está emprestado ao Coritiba até o fim do ano, pode ser adquirido pelo clube paranaense. De acordo com informações do portal "GE", o Coxa tem o interesse de exercer a opção de compra pelo jovem uruguaio.

O atacante foi emprestado pelo Fluminense até dezembro. Para ficar em definitivo com Joaquín Lavega, o Coritiba poderá desembolsar algo em torno de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,5 milhões). As conversas deverão acontecer mais pelo fim do ano.

Com pouco espaço no Fluminense no ano passado, Lavega se tornou peça importante no Coritiba. O uruguaio entrou em campo em 26 jogos pelo Brasileirão, anotou cinco gols e deu três assistências. O jovem se tornou peça importante no Coxa e também é bastante querido pelos torcedores.

O Tricolor avalia a situação do jovem e vê com bons olhos um retorno. O entendimento é que Lavega conseguiu se destacar e amadureceu no clube paranaense. Porém, mesmo que o Coritiba não ofereça o valor da opção de compra, o Fluminense não descarta iniciar conversas pela transferência do Coxa.

Outros aspecto que pesa favoravelmente para uma possível venda por parte do Fluminense é a nova regra do futebol brasileiro, que prevê queda no número de jogadores estrangeiros relacionados para partidas das competições nacionais. Atualmente, o número de jogadores permitidos é nove, e o objetivo é que até 2030 seja limitado a cinco jogadores. A CBF alega que a medida visa maior utilização das categorias de base nos clubes.



Além do Fluminense já contar com nove jogadores estrangeiros no elenco, há outros atletas, que estão emprestados como Lavega. O paraguaio Lezcano, que está no Olimpia, e o colombiano Santi Moreno, que defende o Dallas FC, dos Estados Unidos.

O atacante uruguaio, de 21 anos, tem contrato com o Fluminense até o fim de 2029. Joaquín Lavega foi contratado do River Plate do Uruguai por R$ 8,8 milhões em dezembro de 2024, na época, o Tricolor superou a concorrência do Vasco, que também tinha interesse no jovem. Pelo Tricolor, ele entrou em campo em apenas cinco jogos no ano passado.