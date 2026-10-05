Ignácio em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Ignácio em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 05/10/2026 10:20

O zagueiro Ignácio, de 29 anos, destacou a importância da paralisação da temporada para o Fluminense por causa da Data Fifa. O defensor citou que alguns jogadores precisavam do período de recuperação para voltar recarregado para os últimos compromissos do ano.

”Momento importante para poder recuperar alguns jogadores. Estamos vindo de uma sequência de jogos que exige muito mentalmente, fisicamente. É bom ter um intervalo de descanso. Estamos buscando aprimorar alguns conceitos que o Marcão tem passado, corrigindo alguns pontos necessários. Esperamos voltar focados e concentrados para conquistarmos o que almejamos", disse em entrevista à "Flu TV".

Além disso, o zagueiro chamou a atenção para algumas correções que o Fluminense está fazendo visando as partidas do Brasileiro e da Libertadores.

"Um pouco de tudo Estamos nos preparando bem fisicamente. Dificilmente temos um período assim grande sem jogar. A fisiologia está fazendo bem esse controle de carga. Estamos trabalhando fortemente fisicamente e corrigindo erros", concluiu.

O próprio Ignácio utilizou a paralisação por causa da Data Fifa para se recuperar de uma lesão na coxa esquerda. A última partida do jogador, de 29 anos, pelo Fluminense aconteceu no último dia 5 na vitória sobre o Vasco por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro, que é titular, foi substituído por Julián Millán nos último jogos.

O zagueiro vivia o seu melhor momento desde que chegou ao Fluminense. Depois de passar a temporada passada praticamente como opção no banco de reservas, Ignácio se tornou titular do clube carioca desde que Marcão assumiu o comando. Ele vem atuando ao lado de Thiago Silva.

Depois de algumas lesões, Marcão finalmente deverá ter todos os zagueiros do elenco disponível. Além de Thiago Silva, Ignácio e Millán, o Tricolor também conta com Igor Rabello, Jemmes e Freytes como opções para o setor.



Com passagem pelo Bahia, Ignácio foi contratado pelo Fluminense em julho de 2024. Ele enfrentou o Tricolor na primeira fase da Libertadores do ano anterior, quando o Tricolor foi campeão, defendendo o Sporting Cristal. O clube das Laranjeiras desembolsou algo em torno de 2 milhões de dólares (R$ 12 milhões na cotação da época) pelo atleta.



No total, Ignácio entrou em campo pelo Fluminense em 75 partidas, anotou quatro gols, sendo três na atual temporada, e deu uma assistências. O zagueiro tem contrato com o clubes das Laranjeiras até junho de 2028.