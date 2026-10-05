Ignácio em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Pedro Logato
O zagueiro Ignácio, de 29 anos, destacou a importância da paralisação da temporada para o Fluminense por causa da Data Fifa. O defensor citou que alguns jogadores precisavam do período de recuperação para voltar recarregado para os últimos compromissos do ano.
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”Momento importante para poder recuperar alguns jogadores. Estamos vindo de uma sequência de jogos que exige muito mentalmente, fisicamente. É bom ter um intervalo de descanso. Estamos buscando aprimorar alguns conceitos que o Marcão tem passado, corrigindo alguns pontos necessários. Esperamos voltar focados e concentrados para conquistarmos o que almejamos", disse em entrevista à "Flu TV".
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Além disso, o zagueiro chamou a atenção para algumas correções que o Fluminense está fazendo visando as partidas do Brasileiro e da Libertadores.
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"Um pouco de tudo Estamos nos preparando bem fisicamente. Dificilmente temos um período assim grande sem jogar. A fisiologia está fazendo bem esse controle de carga. Estamos trabalhando fortemente fisicamente e corrigindo erros", concluiu.
O próprio Ignácio utilizou a paralisação por causa da Data Fifa para se recuperar de uma lesão na coxa esquerda. A última partida do jogador, de 29 anos, pelo Fluminense aconteceu no último dia 5 na vitória sobre o Vasco por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro, que é titular, foi substituído por Julián Millán nos último jogos.
O zagueiro vivia o seu melhor momento desde que chegou ao Fluminense. Depois de passar a temporada passada praticamente como opção no banco de reservas, Ignácio se tornou titular do clube carioca desde que Marcão assumiu o comando. Ele vem atuando ao lado de Thiago Silva.
Depois de algumas lesões, Marcão finalmente deverá ter todos os zagueiros do elenco disponível. Além de Thiago Silva, Ignácio e Millán, o Tricolor também conta com Igor Rabello, Jemmes e Freytes como opções para o setor.
Com passagem pelo Bahia, Ignácio foi contratado pelo Fluminense em julho de 2024. Ele enfrentou o Tricolor na primeira fase da Libertadores do ano anterior, quando o Tricolor foi campeão, defendendo o Sporting Cristal. O clube das Laranjeiras desembolsou algo em torno de 2 milhões de dólares (R$ 12 milhões na cotação da época) pelo atleta.
No total, Ignácio entrou em campo pelo Fluminense em 75 partidas, anotou quatro gols, sendo três na atual temporada, e deu uma assistências. O zagueiro tem contrato com o clubes das Laranjeiras até junho de 2028.