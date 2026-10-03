Fred é técnico da equipe sub-20 do Fluminense - Leonardo Brasil / Fluminense

Fred é técnico da equipe sub-20 do FluminenseLeonardo Brasil / Fluminense

Publicado 03/10/2026 14:54

Aniversariante do dia, Fred completa 43 anos neste sábado (3) e ganhou mensagem carinhosa do Fluminense. Hoje técnico do sub-20, ex-centroavante é o segundo maior artilheiro da história do clube, com 199 gols. Nas redes sociais, o Tricolor das Laranjeiras evocou as "tantas recordações" com o ídolo para desejá-lo os parabéns.

"Segundo maior artilheiro da história do Fluminense. 199 gols. 382 partidas. São tantas recordações com você, Fred! Uma história que segue sendo escrita agora em uma nova função, como treinador do sub-20 dos #MlksDeXerém! O tempo passa, mas tem coisas que são pra sempre. O eterno Fred, do Fluminense. Obrigado por tanto. Feliz aniversário, Dom!", escreveu o perfil da equipe, no X.

Artilheiro e campeão pelo Fluminense

Na história do Fluminense, apenas o ex-atacante Waldo, autor de 319 gols oficiais nas decadas de 1950 e 60, balançou as redes mais vezes que Fred. Ídolo do clube, Dom se aposentou à frente de Pelé na lista de maiores artilheiros por um clube no Brasileirão, com 102. Além disso, é o maior goleador da história da Copa do Brasil, com 37.

Pelo Time de Guerreiros, Fred foi bicampeão brasileiro, nos anos de 2010 e 2012, sendo artilheiro do campeonato no segundo título. Além disso, conquistou a Primeira Liga em 2015 e dois Campeonatos Cariocas, em 2012 e 2022.

Fred completa dois meses à frente do sub-20

A comemoração do marco no comando do sub-20 coincidiu com clássico contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca da categoria. Depois de embalar cinco vitórias seguidas na competição, o Time de Guerreiros empatou com o rival em 1 a 1, resultado que manteve a equipe como a única invicta na competição.