Fred é técnico da equipe sub-20 do FluminenseLeonardo Brasil / Fluminense
Fluminense celebra aniversário de Fred: 'Tantas recordações'
Segundo maior artilheiro da história do clube e atual técnico do sub-20, ex-centroavante completa 43 anos neste sábado (3)
Hulk crê em título do Fluminense: 'Vamos ganhar essa Libertadores'
Atacante rasgou elogios ao elenco de atletas 'acostumados' a vencer e mostrou confiança no bicampeonato continental do Tricolor
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Fluminense divulga informações sobre ingressos para semi da Libertadores
Sócios com prioridade máxima poderão realizar o check-in a partir de segunda-feira (5), e valores variam entre R$ 50 e R$ 650
Conmebol multa Fluminense por confusão na Argentina pela Libertadores
Tricolor foi punido em R$ 130 mil por incidentes que começaram após o final da partida, quando torcedores argentinos invadiram o campo
Guga destaca Thiago Silva no Fluminense: 'Treinador dentro do campo'
Lateral exalta importância dos veteranos no elenco e cita leitura do zagueiro em lance decisivo contra o Independiente Rivadavia
Preterido por Marcão, Arana pode ganhar chance em momento decisivo
Renê sofreu edema ósseo no tornozelo e pode não ter condições de entrar em campo em clássico e em partida da semifinal da Libertadores
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