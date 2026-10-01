Fred recebeu abraço de Wesley Natã - Leonardo Brasil/FFC

Fred recebeu abraço de Wesley NatãLeonardo Brasil/FFC

Publicado 01/10/2026 13:40

Um dos principais jogadores da base do Fluminense, o atacante Wesley Natã, de 18 anos, está tendo a oportunidade de aprender com um dos melhores da função na história do Tricolor. Fred, de 42 anos, assumiu o comando da equipe sub-20 do clube das Laranjeiras. O jovem abordou o que vem recebendo do eterno camisa 9.

"Fred não deixa a gente relaxar e pede para se concentrar cada vez mais. É um cara gigante, dentro e fora do clube, então está sendo muito bom aprender com ele. Tem que ser firme na marcação e objetivo com a bola no pé para terminar as jogadas. Tudo vem dos treinos e está dando certo nos jogos", disse em entrevista ao site oficial do Fluminense.

Na vitória sobre o Flamengo por 3 a 1, Wesley Natã anotou o gol da vitória no Ninho do Urubu e recebeu um abraço de Fred. O atacante, de 18 anos, explicou o motivo do carinho do técnico.

"O segredo é o trabalho no dia a dia. A gente está sempre em um nível de preparação muito alto. Fiz a jogada que o Fred pede, de ser agudo e ir em direção ao gol. Quando chega no ataque, ele deixa a gente muito à vontade e eu fico muito feliz. Foi por isso que me abraçou", concluiu.

Terceiro atleta mais jovem a estrear pelo Fluminense no ano passado, Wesley Natã compôs o elenco campeão da Taça Guanabara de 2026. O carioca chegou ao clube aos oito anos, em 2017, através do futsal. De lá para cá, decidiu títulos importantes, como a inédita e invicta Copa do Brasil Sub-17 e o bicampeonato brasileiro da categoria, em 2024.

Desde que assumiu o comando do Fluminense Sub-20, Fred tem sete vitórias e um empate em oito partidas. Além do Flamengo, ele dirigiu o Tricolor na vitória sobre o Botafogo por 3 a 0. O clube das Laranjeiras lidera o Campeonato Carioca Sub-20 com 22 pontos.



Ídolo do Fluminense com jogador, Fred iniciou sua carreira como técnico da base do Fortaleza, antes de chegar ao clube das Laranjeiras. O Eterno admitiu que sonha em ser técnico do profissional.



"Acho que esse processo seria maravilhoso para mim, daqui a alguns anos ter essa oportunidade. Não sabemos como vai ser ou se vai acontecer, mas me preparo para isso. Não por agora, mas me preparo para isso. Terminei meus cursos de treinador da CBF, da UEFA (A), e tem a Pro ainda que quero fazer e começa em julho do ano que vem. Então, estou bem calmo e trabalhando firme para me capacitar, para quando chegar essa oportunidade eu realizar esse sonho que é assumir o Fluminense", disse em entrevista à "ESPN".