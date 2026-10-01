Fred recebeu abraço de Wesley NatãLeonardo Brasil/FFC
Estrela da base do Fluminense destaca aprendizado com Fred: 'Gigante'
Ídolo tricolor, de 42 anos, tem excelente começo como treinador da equipe sub-20 com sete vitórias e um empate até o momento
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Millán ressalta ajuda de estrangeiros do Fluminense em adaptação
Zagueiro colombiano de 28 anos se tornou uma peça importante na defesa do Tricolor ao longo das últimas semanas, ao lado de Thiago Silva
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Ex-jogador, de 43 anos, fez parte do elenco tricolor que foi derrotado pelo Manchester City na final da competição naquele ano
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Experiente goleiro segue com desempenho decisivo e é importante para boas campanhas do Tricolor na Libertadores e no Brasileirão
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