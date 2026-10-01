Millán em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Millán em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 01/10/2026 10:49 | Atualizado 01/10/2026 10:53

O zagueiro Julián Millán , do Fluminense, ressaltou como tem se sentido acolhido pelos colegas estrangeiros desde a sua chegada ao Brasil. Em entrevista publicada pelo 'ge' nesta quinta-feira (1º), o jogador falou do carinho que sente pelos companheiros e as formas que eles têm o ajudado.

"A verdade é que o apoio dos meus companheiros foi muito bom. É muito positivo para nós que estamos chegando. Não é fácil, é algo novo para nós, e eles sempre estão à disposição para que a gente tome boas decisões, seja dentro ou fora de casa. Todos ajudaram muito", explicou.

O atleta já havia comentado, em entrevista realizada em setembro, sobre como tem sido a adaptação ao futebol brasileiro. "Minha adaptação tem sido muito positiva. Acredito que sempre estive preparado para contribuir, sempre com boa vontade e disposição para dar o melhor de mim."

Trajetória no Fluminense

Millán, de 28 anos, foi anunciado pelo Tricolor no último mês de março. O colombiano estava no Nacional, do Uruguai, e assinou com o clube carioca até o fim de 2029. No entanto, o defensor demorou quase dois meses para fazer sua estreia. Ele passou as primeiras semanas no banco de reservas, por opção do então técnico Luis Zubeldía.

O treinador argentino argumentava, na época, que queria esperar para colocar o atleta em um jogo com menos pressão. Até que ele entrou em campo pela primeira vez contra o Operário, em 23 de abril, pela Copa do Brasil, quando teve uma atuação elogiada.

Desde então, ele passou a se consolidar como uma peça importante do sistema defensivo, mas se lesionou no jogo com o Red Bull Bragantino, em 17 de julho, quando sofreu uma lesão grau 3 no músculo posterior da coxa direita. Retornou à equipe no dia 15 de agosto, contra o Palmeiras. Desde então, se consolidou na titularidade ao lado de Thiago Silva, a quem já rasgou elogios anteriormente.

"É um privilégio jogar com o Thiago. Obviamente, ele nos ajuda a melhorar em muitíssimas coisas e está sempre exigindo o máximo. Pessoalmente, é uma sorte tê-lo como companheiro. Temos muito a aprender com ele, porque todo mundo sabe o que ele conquistou na carreira. É alguém digno de admiração", afirmou.

Próximo compromisso

O Fluminense volta a campo para enfrentar o Coritiba na próxima quinta-feira (8), às 21h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está na 4ª posição do torneio.