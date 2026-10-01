Thiago Silva tem 42 anos e um contrato válido até o final da temporada com o Time de Guerreiros - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Thiago Silva tem 42 anos e um contrato válido até o final da temporada com o Time de GuerreirosMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 01/10/2026 10:20

Ídolo do Fluminense, Thiago Silva, de 42 anos, passou os dias de folga que teve por causa da paralisação da Data Fifa com seus familiares em Londres. De volta ao Rio, o Monstro se prepara para a reta final da temporada, em busca da consagração maior com a camisa do seu clube de coração.

Thiago Silva acompanhou o evento da NFL no Rio de Janeiro pela televisão com sua mulher, Belle Silva, e depois explicitou a dificuldade de deixar novamente a família para voltar ao Brasil.

"Nunca é fácil para um pai deixar sua família, mesmo sabendo que é por uma razão importante e por algo que também faz parte da nossa caminhada", disse.

O esforço de Thiago Silva tem a ver com o seu desejo de encerrar sua vitoriosa carreira com uma grande conquista pelo Fluminense, clube do seu coração. Aos 42 anos, o zagueiro deverá parar de jogar futebol no fim do ano. Ele tem contrato até dezembro.

O título da Libertadores é o grande desejo de Thiago Silva. O zagueiro bateu na trave em 2008 com o próprio Fluminense, depois de derrota na disputa de pênaltis para a LDU. Em 2024, ele foi até as quartas de final com o Tricolor mas acabou sendo eliminado pelo Atlético-MG.

No começo de 2026, o zagueiro foi jogar no Porto, atuou seis meses, e depois voltou novamente ao Fluminense. O zagueiro, de 42 anos, deixou claro que o desejo de viver mais um momento no Tricolor tem a ver com sua vontade de conquistar um título de grande expressão.

Thiago Silva em sua primeira passagem pelo Fluminense marcou o seu nome na história do clube na conquista da Copa do Brasil. O título em 2007 encerrou um jejum de 23 anos do Tricolor sem títulos nacionais e também sem participar da Libertadores.

Depois de deixar o Fluminense em 2009, Thiago Silva atuou pelo Milan, pelo PSG e pelo Chelsea. Foi campeão nacional na Itália e na França e levantou a Liga dos Campeões pelos Blues. Foi jogador da seleção brasileira nas Copas de 2010, 2014, 2018 e 2022. Retornou em 2024, atuou por um ano e meio, e depois foi para o Porto. No meio da atual temporada, assinou um novo contrato de seis meses com o clube carioca.