Guilherme Arana em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Guilherme Arana em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 02/10/2026 16:11

Com Renê com um edema ósseo no tornozelo direito, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, de 29 anos, voltará a receber oportunidades no Fluminense. Preterido desde a chegada de Marcão, o atleta poderá ser titular em jogos muito importantes do Tricolor na temporada.

Contra o Coritiba, na próxima semana, sua presença é certa, mas Arana pode ser titular no clássico contra o Flamengo no próximo dia 11 (domingo), pelo Brasileiro, e também no próximo dia 14 (quarta-feira) no duelo contra o Palmeiras, no Maracanã, pela semifinal da Libertadores.

Desde que Marcão assumiu a função de técnico do Fluminense, Arana perdeu a posição de titular. O jogador vinha revezando com Renê durante o trabalho de Luis Zubeldía. Agora com a lesão do veterano, o ex-jogador do Atlético-MG terá oportunidades.

O lateral-esquerdo Renê sentiu dores no tornozelo direito na vitória sobre o Corinthians por 3 a 1, no último dia 20, pelo Brasileiro. O atleta participou dos treinos do Fluminense durante a semana passada, mas voltou a alegar incômodo na região na última quinta-feira (1º).

Em 2026, Guilherme Arana entrou em campo pelo Fluminense em 36 jogos, dois gols e uma assistência. Desde a chegada de Marcão, ele ficou à disposição em oito jogos e atuou em metade, sendo titular apenas em um. Ao todo, soma 97 minutos, com média de 24,2 por partida.

O Fluminense pagou cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 32 milhões) ao Atlético-MG pela contratação do lateral-esquerdo Guilherme Arana em janeiro de 2026. O lateral-esquerdo teve passagem pelo Corinthians e também recebeu algumas oportunidades de defender a seleção brasileira.

Contratado no começo de 2025, Renê superou a desconfiança e se consolidou no time titular do Fluminense no seu primeiro ano. O lateral, de 34 anos, soma 81 jogos, dois gols e duas assistências, e se destaca principalmente pela sua característica defensiva.