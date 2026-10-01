Torcida do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Torcida do Fluminense MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 01/10/2026 17:15 | Atualizado 01/10/2026 22:09

A Conmebol multou o Fluminense por causa de irregularidades no jogo contra o Platense, da Argentina, em 9 de setembro, no Maracanã, pela ida das quartas de final da Libertadores. O Tricolor foi punido em R$ 90 mil dólares (R$ 469 mil) por causa da utilização de artefatos pirotécnicos pela torcida nas arquibancadas e a autorização de visitações guiadas ao estádio no dia da partida.

O Fluminense ainda pode recorrer da decisão junto às instâncias disciplinares da confederação para tentar reduzir o valor da penalização. Vale ressaltar que o Flamengo também foi punido por realizar um tour no Maracanã no dia do duelo contra o Cruzeiro, válido pelas oitavas de final da Libertadores. Porém, o time rubro-negro foi apenas advertido.

Na ocasião, o Fluminense venceu o Platense por 2 a 0, com gols de Hulk e Nonato. Já na partida de volta, o time argentino venceu por 2 a 1, mas o gol de Canobbio garantiu a vitória tricolor no placar agregado por 3 a 2. Com isso, o Tricolor das Laranjeiras garantiu vaga na semifinal e vai enfrentar o Palmeiras, nos dias 14 e 21, valendo um lugar na decisão continental.

É a terceira vez na história que o Fluminense chega na semifinal da Libertadores. Nas duas anteriores, o Tricolor foi à final. Em 2008, terminou vice-campeão após perder para a LDU, do Equador. Já em 2023, por sua vez, venceu o Boca Juniors, da Argentina, e conquistou o seu primeiro título da competição continental. Caso vá para a final, o Time de Guerreiros enfrentará Flamengo ou Estudiantes, da Argentina.

O Fluminense enfrenta o Palmeiras no dia 14, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Já a partida de volta será no dia 21, no mesmo horário, no Nubank Parque, em São Paulo. Já Flamengo e Estudiantes, da Argentina, vão se enfrentar nos dias 15 e 22, primeiro em solo argentino e, depois, no Rio de Janeiro.

