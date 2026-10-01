Ignácio em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Ignácio em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 01/10/2026 14:51

O treino do Fluminense desta quinta-feira (1º) teve uma excelente notícia para os torcedores tricolores. O zagueiro Ignácio, de 29 anos, participou da atividade sem qualquer tipo de limitação ao lado dos seus companheiros e deverá ficar à disposição de Marcão para a partida contra o Coritiba no próximo dia 8, no Maracanã, pelo Brasileiro.

Antes da paralisação para a Data Fifa, Ignácio já havia treinado com bola, mas acabou sendo preservado das atividades seguintes. O defensor está recuperado de uma lesão de grau 2 na coxa esquerda.

A última partida de Ignácio pelo Fluminense aconteceu no último dia 5 na vitória sobre o Vasco por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro, que é titular, foi substituído por Julián Millán nos dois confrontos diante do Platense nas quartas de final da Libertadores.

O zagueiro vivia o seu melhor momento desde que chegou ao Fluminense. Depois de passar a temporada passada praticamente como opção no banco de reservas, Ignácio se tornou titular do clube carioca desde que Marcão assumiu o comando. Ele vem atuando ao lado de Thiago Silva.

Depois de algumas lesões, Marcão finalmente deverá ter todos os zagueiros do elenco disponível. Além de Thiago Silva, Ignácio e Millán, o Tricolor também conta com Igor Rabello, Jemmes e Freytes como opções para o setor.



Com passagem pelo Bahia, Ignácio foi contratado pelo Fluminense em julho de 2024. Ele enfrentou o Tricolor na primeira fase da Libertadores do ano anterior, quando o Tricolor foi campeão, defendendo o Sporting Cristal. O clube das Laranjeiras desembolsou algo em torno de 2 milhões de dólares (R$ 12 milhões na cotação da época) pelo atleta.



No total, Ignácio entrou em campo pelo Fluminense em 75 partidas, anotou quatro gols, sendo três na atual temporada, e deu uma assistências. O zagueiro tem contrato com o clubes das Laranjeiras até junho de 2028.