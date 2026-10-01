Renê em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Renê em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 01/10/2026 20:15 | Atualizado 01/10/2026 22:09

Fluminense pode ter um desfalque importante para os próximos jogos. O lateral-esquerdo Renê sentiu dores no tornozelo e não participou do treino desta quinta-feira (1), no CT Carlos Castilho. Com isso, o jogador virou dúvida para o jogo contra o Coritiba, no dia 8, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Renê alegou dores após a vitória sobre o Corinthians por 3 a 1, no último dia 20, antes da parada para a Data Fifa. Recuperado do problema, o jogador voltou a treinar na reapresentação, mas as dores voltaram a incomodar nos últimos dias, segundo o "ge". O Fluminense, no entanto, trata a situação como algo normal e não se preocupa para os jogos decisivos.

A expectativa é que o lateral-esquerdo fique novamente à disposição para os jogos contra o Palmeiras, nos dias 14 e 21, pela semifinal da Libertadores. O primeiro jogo será no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), e o segundo no Nubank Parque, em São Paulo, no mesmo horário. Sem Renê, Guilherme Arana deve ocupar a vaga no time titular nas próximas partidas.

Guilherme Arana chegou ao Fluminense no início deste ano com status de titular, mas ainda não atingiu as expectativas e viu Renê levar a melhor na disputa pela posição. Em 2026, o lateral soma 36 jogos, dois gols e uma assistência. Desde a chegada de Marcão, ele ficou à disposição em oito jogos e atuou em metade, sendo titular apenas em um. Ao todo, soma 97 minutos, com média de 24,2 por partida.

Contratado no começo de 2025, Renê superou a desconfiança e se consolidou no time titular. O lateral, de 34 anos, soma 81 jogos, dois gols e duas assistências, e se destaca principalmente pela sua característica defensiva. Desde que chegou, ele foi titular com todos os técnicos que passaram pelo Fluminense (Mano Menezes, Renato Gaúcho, Luis Zubeldía e Marcão).