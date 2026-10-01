Renê em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
Renê sente incômodo no tornozelo e deve desfalcar Fluminense
Lateral não participou do treino desta quinta-feira (1) e não deve enfrentar o Coritiba, no dia 8, no Maracanã, pelo Brasileirão
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Hulk relembra importância de Angioni para boa fase no Fluminense
Dirigente que morreu em setembro teve pouco tempo de contato com o atacante e mesmo assim ficou marcado pelas conversas que tiveram
Fluminense recebe multa da Conmebol por irregularidades no Maracanã
Tricolor foi penalizado por uso de sinalizadores na arquibancada e por permitir visitação guiada no estádio no dia da partida
Fluminense deve ter volta de Ignácio contra o Coritiba
Zagueiro, de 29 anos, não entra em campo desde o clássico contra o Vasco pelo Brasileiro no último dia 5 por lesão na coxa esquerda
Estrela da base do Fluminense destaca aprendizado com Fred: 'Gigante'
Ídolo tricolor, de 42 anos, tem excelente começo como treinador da equipe sub-20 com sete vitórias e um empate até o momento
Millán ressalta ajuda de estrangeiros do Fluminense em adaptação
Zagueiro colombiano de 28 anos se tornou uma peça importante na defesa do Tricolor ao longo das últimas semanas, ao lado de Thiago Silva
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