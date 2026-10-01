Hulk teve início complicado no Fluminense, mas cresceu depois de conselho de Paulo Angioni - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Hulk teve início complicado no Fluminense, mas cresceu depois de conselho de Paulo AngioniMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 01/10/2026 18:32

foi capaz de deixar sua marca no atacante de 41 anos. Hulk chegou ao Fluminense em maio deste ano e teve apenas quatro meses de contato com o diretor de futebol, Paulo Angioni, que morreu em 12 de setembro . Apesar do pouco tempo, o dirigente de 80 anos, que tratava um câncer no pâncreas,

o conselho capaz de mudar a má fase e as vaias nos primeiros jogos para os gols.

Quando Angioni estava internado no hospital, Hulk fez questão de mandar apoio a ele após a vitória por 2 a 0 sobre o Platense, pela Libertadores. Na ocasião, afirmou que sua melhora no Tricolor deveu-se à ajuda do dirigente , e agora explicou melhor como foi

"Eu lembro um jogo que a gente ia fazer em casa, eu não sei contra quem que foi. Ele (Angioni) chega no hotel e me chama e me dá um abraço. Acho que dias antes de descobrir o que estava acontecendo com ele. E falou assim: 'Não está fácil para você, mas eu confio em você, só seja resiliente'", revelou em entrevista à TNT Sports.



A frase ficou na cabeça do experiente atacante, que buscou aprender mais sobre resiliência e passou a aplicar no dia a dia:



"Aquilo me tocou bastante e foi o que eu procurei ser naquele momento. Comecei a estudar sobre resiliência, a ler bastante. Ali mudou, porque é uma forma de eu começar a pensar e se comportar no dia a dia, nos treinos e tudo, e me ajudou muito".



Além desse momento importante no Fluminense, Hulk também relembrou a primeira vez em que conversou com o dirigente. Ele estava no Atlético-MG e, após uma partida, Angioni foi cumprimentá-lo.



"Eu não conhecia o Paulo pessoalmente. Após um jogo lá na Arena MRV, entre Galo e Fluminense, eu estava falando com o Thiago (Silva) e ele veio e me deu um abraço e falou assim: 'Eu quero te parabenizar'. Porque teve uma situação... enfim, de uma pessoa que ele gostava muito e ele ficou sabendo que eu a ajudei", disse.



E ainda houve outra conversa marcante, no primeiro contato entre atacante e dirigente no CT Carlos Castilho, na Zona Sudoeste do Rio.



"Quando eu vim para o Fluminense, Angioni me chamou na sala dele e contou essa história de novo, e eu não sabia. Depois, a gente ficou conversando e ele contou um pouco da história que viveu, falou que a vida dele toda foi no futebol e que aprende muito com os jogadores. Ele falou assim: 'Muita gente critica, mas vocês são muito reais, eu aprendo muito com vocês'. Ele deu uma aula", afirmou Hulk.