Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
Uma das partidas fora de casa será contra o Palmeiras, na volta da semifinal da Libertadores. O duelo que definirá o classificado está marcado para o dia 21, no Nubank Parque. Na outra, a adversária será a Chapecoense, dia 24, na Arena Condá, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Fluminense também será visitante no clássico com o Flamengo, dia 11, pela 30ª rodada da competição nacional, mas entrará em campo no Maracanã. Como mandante, o Tricolor terá pela frente Coritiba, Palmeiras, Santos e Internacional.
Situação no Campeonato Brasileiro
O número pequeno de viagens será importante para que o elenco tenha melhores condições físicas e, assim, tente atingir ambos os objetivos. Sob o comando de Marcão, o período de trabalho durante a Data Fifa também pode colaborar para que dê tudo certo. O último compromisso foi a vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 20 de setembro.
Os jogos do Fluminense em outubro
. Flamengo x Fluminense (11/10) - 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Palmeiras (14/10) - Ida da semifinal da Libertadores
. Fluminense x Santos (18/10) - 31ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Fluminense (21/10) - Volta da semifinal da Libertadores
. Chapecoense x Fluminense (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Internacional (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
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