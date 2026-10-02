Torcida do Fluminense será determinante na luta por vaga direta na LibertadoresMarina Garcia / Fluminense
Ordem de prioridade das vendas:
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Pacote Futebol – 05/10 (segunda-feira), às 14h
- Arquiba 75% / Pacote Jogos / Sub-12 – 07/10 (quarta-feira), às 10h
- Arquiba Raiz – 08/10 (quinta-feira), às 10h
- Guerreiro – 09/10 (sexta-feira), às 10h
Vendas em fluminense.futebolcard.com
Público Geral e resgate de gratuidade: 09/10 (sexta-feira), às 18h
- Vendas para torcida do Fluminense: futebolcard.com
- Gratuidades para a torcida do Fluminense: gratuidade-fluminense.futebolcard.com
- As informações sobre a venda de ingressos para a torcida visitante serão divulgadas em breve.
Encerramento das vendas pela internet: 14/10 (quarta-feira), ao fim do primeiro tempo da partida
Valores:
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% – R$ 56,25
- Sub-12 / Arquiba Raiz / Pacote Jogos – R$ 90
- Guerreiro Toda Terra – R$ 135
- Guerreiro – R$ 180
- Inteira – R$ 225
- Meia-entrada – R$ 112,50
SETOR LESTE INFERIOR
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Arquiba Raiz – R$ 55
- Sub-12 / Pacote Jogos – R$ 88
- Guerreiro Toda Terra – R$ 132
- Guerreiro – R$ 176
- Inteira – R$ 220
- Meia-entrada – R$ 110
SETOR LESTE SUPERIOR
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Arquiba Raiz – R$ 25
- Sub-12 / Pacote Jogos – R$ 40
- Guerreiro Toda Terra – R$ 60
- Guerreiro – R$ 80
- Inteira – R$ 100
- Meia-entrada – R$ 50
SETOR OESTE
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% - R$ 87,50
- Sub-12 / Pacote Jogos / Arquiba Raiz – R$ 140
- Guerreiro Toda Terra – R$ 210
- Guerreiro – 280
- Inteira – R$ 350
- Meia-entrada – R$ 175
SETOR NORTE
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% – R$ 30
- Sub-12 / Pacote Jogos / Arquiba Raiz– R$ 48
- Guerreiro Toda Terra – R$ 72
- Guerreiro – R$ 96
- Inteira – R$ 120
- Meia-entrada – R$ 60
SETOR MARACANÃ MAIS (TORCIDA MISTA)
*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas
- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Pacote Futebol / Pacote Jogos / Sub-12 – R$ 650
- Inteira – R$ 650
- Meia-entrada – R$ 362,50
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