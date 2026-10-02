O Fluminense foi punido por causa da confusão após o jogo contra o Platense, na Argentina, pela volta das quartas de final da Libertadores, no último dia 15 de agosto. A Conmebol considerou que o Tricolor infringiu três artigos dos códigos disciplinares e aplicou multa de 25 mil dólares (cerca de R$ 130 mil). Não há informações sobre sanções para o clube argentino até o momento.
- Artigo 11.2. f. - Comportar-se de forma que o futebol, como esporte em geral, e a CONMEBOL em particular, possam ser desacreditados em decorrência de tal comportamento; - Artigo 12. 2. b. - Lançar objetos; - Artigo 26. m. - Escalar estruturas e instalações que não sejam destinadas para esse fim, como barreiras, grades, muros, beirais, postes de iluminação, plataformas de câmeras, árvores, mastros de qualquer tipo e telhados.
Após vencer o Platense por 2 a 0 no Maracanã, o Fluminense viajou a Buenos Aires para decidir a vaga na semifinal da Libertadores. Empurrado pela sua torcida, o time argentino fez 2 a 0 no primeiro tempo e colocou o Tricolor em apuros. Na etapa final, Canobbio marcou em contra-ataque e fez o gol da classificação do clube carioca para a próxima fase.
A festa tricolor, no entanto, acabou em confusão. Durante a comemoração dos tricolores, começou uma confusão generalizada entre jogadores e comissão técnica. O motivo seria um incômodo dos argentinos com a celebração do lateral-direito Guga. O zagueiro Freytes sofreu uma tentativa de soco, enquanto Rodrigo Castillo deixou o campo sangrando.
O caos, porém, tomou conta logo na sequência. Torcedores encapuzados do Platense invadiram o campo e foram na direção da torcida do Fluminense, e roubaram uma faixa de uma organizada tricolor. Depois, arremessaram bancos na direção dos tricolores, que devolveram na mesma moeda. A polícia conseguiu controlar a situação e evitou algo pior.
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