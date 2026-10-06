Fluminense tem contrato com a Superbet até o fim de 2029Marcelo Gonçalves/Fluminense FC
Fluminense exibirá marca de site de estatística no lugar do máster
Aplicativo de inteligência esportiva gratuito oferece dados de partidas de futebol em tempo real e não promove sugestões de apostas
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Hulk defende modelo de contratação do Fluminense: 'Dá certo aqui'
Tricolor conquistou Libertadores em 2023 com equipe repleta de veteranos e agora está na semifinal da competição com o mesmo modelo
Fluminense mira recorde de público na semifinal da Libertadores
Quase 10 mil ingressos foram comercializados após a abertura para os sócios de prioridade máxima, na última segunda-feira (5)
Hulk exalta Palmeiras, mas vê Fluminense com condições de avançar
Atacante destaca força do adversário e pede concentração para duelo que começa no dia 14, pela Libertadores, no Maracanã
Martinelli se reapresenta ao Fluminense após primeira convocação
Volante soma minutos na Seleção e reforça a equipe para as rodadas do Campeonato Brasileiro e o mata-mata da Libertadores
Coritiba deseja efetuar compra de uruguaio junto ao Fluminense
Jogador, de 21 anos, vem sendo peça importante para o clube paranaense no Brasileirão; Tricolor poderá receber R$ 15 milhões
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