Hulk em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

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Pedro Logato
O atacante Hulk, de 40 anos, é um dos jogadores experientes que fazem parte do elenco do Fluminense. Na temporada de 2023, o Tricolor foi campeão da Libertadores com nomes como Fábio, Felipe Melo, Marcelo, Keno, e outros que seguem no elenco como Paulo Henrique Ganso, Samuel Xavier e Germán Cano. O camisa 7 defendeu o modelo de contratação tricolor.
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“O Fluminense tem costume de investir em jogadores com mais experiência, e isso vem dando certo. É uma maneira diferente de trabalhar, se comparado a outros clubes no Brasil. Mas, se dá certo, não tem porque fazer diferente. Quando cheguei aqui fui muito bem recebido. Claro que precisei me adaptar ao novo ambiente de trabalho e novos companheiros, mas parecia que eu já tinha trabalhado com eles antes", disse em entrevista à "ESPN".
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Hulk abordou como é a relação com os atletas experientes e com o ambiente do Fluminense favorece que este perfil de jogador consiga render bem.
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"Claro que eu já tinha jogado contra eles, então tem aquela resenha, alguns eu já tinha jogado junto na Seleção. É um clube que sabe lidar com esse tipo de jogador. Estou muito feliz e motivado, com muita fome de título, principalmente o da Libertadores que é muito especial para mim", afirmou.
O Fluminense tem três jogadores na sua equipe titular com mais de 40 anos. Além de Hulk, Fábio e Thiago Silva já passaram das quatro décadas de vida. O camisa 7 afirmou que há algo em comum entre eles.
“Não gosto de ficar de fora de nenhum treino, assim como o Fábio e o Thiago. Querendo ou não, isso motiva os mais jovens a terem mais compromisso com a profissão, com os treinos e jogos. E claro, a experiência de jogo acaba fazendo muita diferença. Então nós unimos a juventude com a experiência para equilibrar e estarmos fortalecidos em todas as partes", concluiu.