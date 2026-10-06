Hulk em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Hulk em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 06/10/2026 18:56

O atacante Hulk, de 40 anos, é um dos jogadores experientes que fazem parte do elenco do Fluminense. Na temporada de 2023, o Tricolor foi campeão da Libertadores com nomes como Fábio, Felipe Melo, Marcelo, Keno, e outros que seguem no elenco como Paulo Henrique Ganso, Samuel Xavier e Germán Cano. O camisa 7 defendeu o modelo de contratação tricolor.

“O Fluminense tem costume de investir em jogadores com mais experiência, e isso vem dando certo. É uma maneira diferente de trabalhar, se comparado a outros clubes no Brasil. Mas, se dá certo, não tem porque fazer diferente. Quando cheguei aqui fui muito bem recebido. Claro que precisei me adaptar ao novo ambiente de trabalho e novos companheiros, mas parecia que eu já tinha trabalhado com eles antes", disse em entrevista à "ESPN".

Hulk abordou como é a relação com os atletas experientes e com o ambiente do Fluminense favorece que este perfil de jogador consiga render bem.

"Claro que eu já tinha jogado contra eles, então tem aquela resenha, alguns eu já tinha jogado junto na Seleção. É um clube que sabe lidar com esse tipo de jogador. Estou muito feliz e motivado, com muita fome de título, principalmente o da Libertadores que é muito especial para mim", afirmou.

O Fluminense tem três jogadores na sua equipe titular com mais de 40 anos. Além de Hulk, Fábio e Thiago Silva já passaram das quatro décadas de vida. O camisa 7 afirmou que há algo em comum entre eles.

“Não gosto de ficar de fora de nenhum treino, assim como o Fábio e o Thiago. Querendo ou não, isso motiva os mais jovens a terem mais compromisso com a profissão, com os treinos e jogos. E claro, a experiência de jogo acaba fazendo muita diferença. Então nós unimos a juventude com a experiência para equilibrar e estarmos fortalecidos em todas as partes", concluiu.