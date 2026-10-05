Serna em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense
Contra o Coxa, Serna terá chance para tentar recuperar titularidade
Atacante, de 28 anos, é um dos destaques do Fluminense desde que Marcão assumiu o comando; colombiano tem dez gols pelo Tricolor no ano
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Ignácio destaca valor da paralisação da Data Fifa para o Fluminense
Zagueiro, de 29 anos, não entra em campo desde o clássico contra o Vasco pelo Brasileiro no último dia 5 por lesão na coxa esquerda
Cássio se rende à regularidade de Fábio: 'Sempre em alto nível'
Elogiado pelo colega de posição, goleiro do Fluminense tem 46 anos, já quebrou recordes de longevidade e não cogita aposentadoria
Ex-Flamengo elogia o momento de Martinelli com a camisa do Brasil
Campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, Denilson elogiou fase e o encaixe do volante tricolor nos amistosos da última Data Fifa
Thiago Silva vive dia de treinador e comanda atividade no Fluminense
Capitão tricolor compartilhou a experiência nas redes sociais e celebrou a oportunidade de trabalhar com os jovens de Xerém
Hulk crê em título do Fluminense: 'Vamos ganhar essa Libertadores'
Atacante rasgou elogios ao elenco de atletas 'acostumados' a vencer e mostrou confiança no bicampeonato continental do Tricolor
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