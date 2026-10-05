Serna em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

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Pedro Logato
Um dos destaques do Fluminense desde que Marcão chegou ao clube, Kevin Serna, de 28 anos, terá nova oportunidade como titular na partida contra o Coritiba, nesta quinta-feira (8), no Maracanã. O colombiano, que ainda é opção no banco, poderá convencer o técnico de que merece a vaga antes da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras.
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Desde que Marcão assumiu o comando, Serna entrou em campo em nove partidas, anotou quatro gols e deu uma assistência. Ele é o vice-artilheiro do Fluminense na temporada, atrás de John Kennedy, e vice-artilheiro da "Era Marcão", atrás de Hulk.
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Na partida contra o Coritiba, Serna irá substituir Canobbio, suspenso. Na última vez que o colombiano teve a oportunidade no lugar do uruguaio, ele teve uma boa atuação na vitória sobre o Platense por 2 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, no Maracanã.
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No último jogo do Brasileiro, Serna foi titular na vaga de Soteldo, que sentiu uma fadiga muscular. O colombiano foi um dos destaques da vitória sobre o Corinthians por 3 a 1 e ainda deixou a sua marca em São Paulo.
Além de Canobbio, o Fluminense terá outros desfalques para o jogo contra o Coritiba. Nonato está suspenso e deverá ser substituído por Hércules. Além dessa modificação, Renê também não estará em campo por causa de um edema ósseo no tornozelo direito. Guilherme Arana deverá assumir a titularidade.
No total, Serna entrou em campo em 46 jogos, anotou dez gols e deu três assistências em 2026. No ano passado, o atacante participou de 67 partidas, balançou as redes em 13 oportunidades e deu nove assistências.
Pela segunda temporada seguida, Kevin Serna chegou a marca de dez gols ou mais pelo Fluminense. Com o feito, ele repetiu o que seu compatriota Jhon Arias fez pelo Tricolor nas temporadas de 2022 e 2023. 
Jhon Arias entrou em campo em 62 jogos em 2022, anotou 16 gols e deu 17 assistências. No ano seguinte, ele entrou em campo em 61 partidas, fez 12 gols e anotou 17 passes decisivos para deixar seus companheiros em condição de marcar.
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Serna em treino do Fluminense
Serna tem o costume de aparecer em momentos decisivos com a camisa do Tricolor das Laranjeiras