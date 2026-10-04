Momento em que Martinelli entra em campo pelo Brasil diante da AustráliaRafael Ribeiro / CBF
Ex-Flamengo elogia o momento de Martinelli com a camisa do Brasil
Campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, Denilson elogiou fase e o encaixe do volante tricolor nos amistosos da última Data Fifa
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Capitão tricolor compartilhou a experiência nas redes sociais e celebrou a oportunidade de trabalhar com os jovens de Xerém
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Fluminense divulga informações sobre ingressos para semi da Libertadores
Sócios com prioridade máxima poderão realizar o check-in a partir de segunda-feira (5), e valores variam entre R$ 50 e R$ 650
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