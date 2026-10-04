Momento em que Martinelli entra em campo pelo Brasil diante da Austrália - Rafael Ribeiro / CBF

Momento em que Martinelli entra em campo pelo Brasil diante da AustráliaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 04/10/2026 15:18

O volante do Fluminense , Matheus Martinelli, atuou por 34 minutos na goleada do Brasil sobre a Índia por 4 a 0 e novamente foi muito elogiado. O ex-jogador e, atualmente, comentarista do grupo "Globo", Denilson, exaltou muito o jogador e pediu um olhar mais atencioso de Ancelotti durante o programa "Fechamento Sportv".

Na opinião do pentacampeão do mundo, Martinelli merece mais atenção por conta da ausência de volantes que tenham a qualidade e as características do estilo de jogo dele. Além disso, reforçou que Ancelotti deve olhar para as reposições dos veteranos, que já não estarão mais disponíveis na próxima Copa do Mundo.

"Um jogador que acho que a gente tem que dar moral é o Martinelli. Estamos carentes desse jogador de meio de campo, desse primeiro volante que marca e assume esse protagonismo no sentido de fazer uma proteção e deixar jogadores de frente serem os protagonistas. Já foi o Casemiro, e agora o Ancelotti está atrás desse jogador. Acho que ele tem que olhar com muito carinho para o Martinelli nessa posição.", afirmou o comentarista sobre a situação como um todo.

Atuações nos amistosos

Martinelli foi convocado pela primeira vez em sua carreira para atuar com a camisa da seleção brasileira durante esta última Data Fifa. Nas três partidas amistoso em que o Brasil jogou, o jogador esteve em campo em apenas duas com uma minutagem baixa.

Mas apesar da pouca amostragem, as atuações do volante impressionaram tanto internautas, quanto comentaristas, que acreditam que o Martinelli é a "peça" que faltava para o meio de campo da seleção brasileira funcionar.

A primeira partida foi na vitória brasileira por 4 a 2 sobre a Austrália. Nesse jogo, ele jogou 12 minutos após a saída de Bruno Guimarães. Nesse curto espaço de tempo, teve 100% de aproveitamento nos passes, venceu todos os duelos aéreos e teve duas ações defensivas bem-sucedidas, além da movimentação em campo, que foi muito destacada.

Na goleada contra a Índia por 4 a 0, Martinelli atuou por 34 minutos e novamente teve um grande índice de acertos de passe, com 91% de aproveitamento. Defensivamente, conseguiu um desarme e duas recuperações de bola.

