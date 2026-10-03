Samuel Lino marcou os dois últimos gols da goleada da seleção brasileira sobre a Índia - Dibyangshu Sarkar / AFP

Samuel Lino marcou os dois últimos gols da goleada da seleção brasileira sobre a ÍndiaDibyangshu Sarkar / AFP

Publicado 03/10/2026 13:56

marcou seus dois primeiros gols em quatro jogos pela seleção brasileira e acredita que ganhou pontos para seguir nas próximas convocações. Samuel Lino aproveitou a chance que ganhou de jogar todo o segundo tempo da vitória por 4 a 0 sobre a Índia , neste sábado (3), em Calcutá. O atacante, que entrou nos três amistosos desta Data Fifa,e acredita que ganhou pontos para seguir nas próximas convocações.

"Volto feliz e confiante. É manter o trabalho no meu clube, sei que a concorrência é grande, tem Vini, que é um dos melhores do mundo, e outros jogadores, o Rodrygo... Mas confio em mim e no meu trabalho para estar sempre presente", afirmou na saída de campo, em entrevista à Ge TV.



Samuel Lino também exaltou o fato de três dos quatro gols serem de atacantes do Flamengo. Afinal, além de ter marcado duas vezes, seu companheiro Pedro fez um.



"Foi uma grande vitória, estou feliz por ter ajudado e pelo gol do Pedro. Isso mostra o quanto o Flamengo está bem representado", disse.

Samuel Lino reclama de forte calor



O atacante saiu muito cansado ao fim da partida, mesmo com cerca de 50 minutos jogados. Ele explicou que o forte calor e o clima abafado em Calcutá, atrapalharam não apenas ele, mas todo o time.



Como resultado, a seleção brasileira jogou num ritmo muito lento, especialmente no primeiro tempo.



"Faz 30 graus à noite, 40 de manhã e 35 graus à tarde. Aqui faz bastante calor, mas o que pesa mais é o mormaço. Queira ou não atrapalha o andar jogo, não tem como jogar num ritmo rápido sempre. Você dá dois ou três piques e abafa", explicou.



O que Samuel Lino não conseguiu dar certeza foi o motivo dos jogadores do Brasil terem comemorações frias nos quatro gols marcados na goleada sobre a Índia. A atitude chamou a atenção, diante de um adversário frágil e que não deu trabalho.



"Não sei (riso). Acho que é pelo calor. A comemoração faz parte, é coisa linda, mas não sei, não tenho certeza. Talvez tenha sido para não gastar energia porque está um calor imenso", desconversou.



Atacantes têm presença incerta em jogo do Flamengo



Agora, Samuel Lino e Pedro farão uma longa viagem de volta ao Brasil. Diante desse desgaste, a presença dos dois não está garantida para a próxima partida do Rubro-Negro, contra o Santos, em 8 de outubro.

