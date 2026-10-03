Samuel Lino marcou os dois últimos gols da goleada da seleção brasileira sobre a ÍndiaDibyangshu Sarkar / AFP
Samuel Lino desencanta pela Seleção e exalta 'gols do Flamengo'
Atacante do Rubro-Negro foi um dos destaques de goleada sobre a Índia e mostra confiança em retornar nas próximas convocações
Samuel Lino reclama de forte calor
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Em três partidas com fraco desempenho, destaques foram mudança de esquema tático, Vini Jr em baixa e os jogadores que foram bem
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