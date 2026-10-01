Jogadores em ação durante treino da seleção brasileira em Brisbane, na Austrália - Rafael Ribeiro / CBF

Jogadores em ação durante treino da seleção brasileira em Brisbane, na AustráliaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 01/10/2026 16:00 | Atualizado 01/10/2026 22:08

Flamengo prepara uma força-tarefa para contar com os jogadores convocados logo após a Data Fifa. Porém, nem todo mundo deve ficar à disposição. Em entrevista nesta quinta-feira (1), o diretor de futebol José Boto revelou que a dupla brasileira Samuel Lino e Pedro devem reforçar o time contra o Santos, no dia 8, pelo Brasileirão, mas o uruguaio Varela e o equatoriano Valencia devem ser desfalques.

"A principio, (Varela e Anthony Valencia) não vão (enfrentar o Santos). Jogam muito longe e não vão chegar. Em relação ao Pedro e ao Samuel Lino, estamos contando com eles, chegarão a tempo. Não estarão nas melhores condições, mas poderão ajudar o time nesse compromisso importante", disse José Boto.

Convocados para a seleção brasileira, Samuel Lino e Pedro podem receber nova oportunidade neste sábado (3), às 11h (de Brasília), contra a Índia, em Calcutá. Embora José Boto tenha dito que eles não estarão nas melhores condições, a dupla do Flamengo recebeu poucos minutos nos dois jogos contra a Austrália. Lino somou 33 minutos em campo, enquanto Pedro apenas 26.

A dupla volta ao Brasil logo após o confronto com a Índia em Calcutá. Samuel Lino e Pedro vão ter tempo para descansar e se prepararem para o jogo contra o Santos. Por outro lado, Varela e Valencia não vão ter a mesma sorte. O Uruguai enfrenta a Índia, no país asiático, no dia 6, enquanto o Equador encara a Nova Zelândia, na segunda-feira (5), no Japão. Ou seja, não há tempo de recuperação adequado.

Líder do Brasileirão e semifinalista da Libertadores, o Flamengo se prepara para uma reta final de temporada muito intensa. Em outubro, o Rubro-Negro tem clássicos contra Fluminense e Vasco, segue na disputa pelo título brasileiro e também enfrenta o Estudiantes, da Argentina, na semifinal da competição continental. Do outro lado da chave, Fluminense e Palmeiras disputam uma vaga na final.