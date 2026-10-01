Jogadores em ação durante treino da seleção brasileira em Brisbane, na AustráliaRafael Ribeiro / CBF
Flamengo faz planejamento para contar com convocados após Data Fifa
Rubro-Negro deve ter Samuel Lino e Pedro à disposição contra o Santos, mas Varela e Valencia devem desfalcar a equipe de Jardim
Arrascaeta recebe alta de médico do Flamengo após cirurgia no punho
Meia-atacante operou na manhã desta quinta-feira (1º) e, já na parte da noite, deixou o hospital para seguir tratamento em casa
Arrascaeta acalma torcida do Flamengo após cirurgia: 'Despertamos bem'
Meia-atacante tranquilizou os fãs com publicação no Instagram depois de operação no punho; lesão ocorreu em amistoso pelo Uruguai
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Boto admite risco de Flamengo ter que vender jogadores e não repor
Dirigente do Rubro-Negro promete que não haverá atraso de salários e ainda faz previsão pessimista para o futebol brasileiro
Arrascaeta passa por cirurgia e corre contra o tempo no Flamengo
Previsão inicial é de retorno por volta da segunda semana de novembro, mas atraso pode ser problema para eventual final de Libertadores
Saúl diz estar pronto para ser escalado e desabafa: 'Ano complicado'
Meia espanhol, que sofreu dores ao longo de 2026 após uma cirurgia no calcanhar em janeiro, comemora oportunidades nos últimos jogos
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