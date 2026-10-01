Arrascaeta sofreu lesão em amistoso com o Uruguai - Reprodução / Instagram @aufoficial

Arrascaeta sofreu lesão em amistoso com o UruguaiReprodução / Instagram @aufoficial

Publicado 01/10/2026 21:28

Arrascaeta completou, nesta quinta-feira (1º), os primeiros passos na recuperação da lesão no punho esquerdo. Depois de passar por cirurgia bem-sucedida pela manhã , o meia recebeu alta do hospital Copa Star, em Copacabana, na parte da noite, para dar continuidade ao tratamento em casa. O Flamengo deu detalhes sobre a liberação, que partiu do médico do clube, por meio de boletim oficial.

"O médico do Flamengo, Luiz Augusto Macedo, esteve no Hospital Copa Star na noite desta quinta-feira (1º) e concedeu alta ao jogador. O meia já retornou para casa, onde permanecerá em recuperação nos próximos dias", escreveu o clube.

A estimativa inicial é de que a recuperação do uruguaio dure de seis a oito semanas. Arrascaeta sofreu uma fratura do rádio distal do punho esquerdo, e deve ser ausência nas duas partidas da semifinal da Libertadores, contra o Estudiantes, nos dias 15 e 22 de outubro. A contusão ocorreu em amistoso com o Uruguai, na última segunda-feira (28).

O lance que resultou na lesão já havia preocupado os rubro-negros antes mesmo do diagnóstico. No segundo tempo da vitória uruguaia, por 4 a 1, em amistoso diante da Coreia do Sul, o meia-atacante tinha o domínio da bola e escorregou ao mudar de direção. Neste momento, ele apoiou todo o peso do corpo na mão esquerda, que acabou se torcendo em contato com o gramado.

Nas próximas etapas da recuperação, Arrascaeta deve ficar em casa. Ainda assim, a expectativa do Mais Querido é que o jogador mantenha o preparo físico em dia, afinal, a lesão no punho não o impede de realizar determinados exercícios. Com isso, clube e jogador esperam otimizar o tratamento, para que ele possa estar disponível em uma eventual final da Libertadores.

Caso o processo dure o mínimo de seis semanas, o uruguaio deve ser desfalque não só na semifinal do torneio sul-americano, como também em seis rodadas do Campeonato Brasileiro. Sem Arrascaeta, o Rubro-Negro deve enfrentar Santos, Fluminense, Bahia, Atlético-MG, Vasco e Grêmio.